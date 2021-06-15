2021年06月15日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
改装「しぶちか」にAIカフェ。Alexaで注文、コーヒー99円 – Impress Watch
「まごチャンネル」のチカクが公益財団法人テクノエイド協会主催【介護ロボットメーカー連絡会議】の基調報告に登壇決定｜株式会社チカクのプレスリリース
米Amazon「従業員の安全」のため、物流現場へロボット4種の導入を促進 – Engadget 日本版
次期「Apple Watch」、プロセッサー高速化や新型ディスプレイ搭載の可能性浮上 – CNET Japan
第2世代Amazon Echo Show 8レビュー：カメラの解像度が13倍、ビデオ通話が捗ります | ギズモード・ジャパン
文字を“ディープフェイク”するAI、Facebookが開発 フォントや手書き感をコピーして別単語に変換 – ITmedia NEWS
感情検知AIとアイトラッキング技術の出会いは何を生み出すか – ZDNet Japan
画像IoTを知財で支える、コニカミノルタの「ジャンルトップ戦略」とは？｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ＡＩで特許・論文の類似度を分析、NISTEPがツール開発｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ＡＧＶ・ロボ活用で中小企業が実現する性別・年齢に左右されない現場作り｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
2021年6月15日 機械・ロボット・航空機 | 日刊工業新聞 電子版
IoT向け基盤、25年に国内市場2.2倍: 日本経済新聞
「Apple Watch Series 7」はベゼルが薄くなる？2022年には「Apple Watch SE 2」やエクストリームスポーツモデルが登場か | ネタフル
Beats、Androidとも自動接続可能なアクティブノイキャンイヤフォン「Studio Buds」を150ドルで発売 – ITmedia Mobile
オカムラとTelexistenceが資本業務提携 遠隔操作ロボットによる陳列業務に最適な什器･備品の共同研究･開発 – CNET Japan
オフィスや施設内のCO2濃度をIoTで計測、換気の目安に使えるCO2センサースターターキットを6月15日より提供｜株式会社ソラコムのプレスリリース
アップルが新型ワイヤレスイヤホン「Beats Studio Buds」発売、Android / iOS高速ペアリング、ノイキャン搭載で税込1万7800円 | TechCrunch Japan
Netflixが音楽ストリーミングサービス「Spotify」を実写ドラマ化 – GIGAZINE
【アマゾン】、物流センターに新ロボット！世界的ＩＴ大手もメディア対応は慎重になる？
AIボイスレコーダー「AutoMemo（オートメモ）」の新サービス「ファイル・テキスト化サービス」を提供｜ソースネクスト株式会社のプレスリリース
AIポータルメディア「AIsmiley」、AIを活用したサプライチェーン最適化カオスマップを公開！
Apple Watch､｢Gショック｣対抗モデルを来年投入か | 会社四季報オンライン
足利工業高で「マイコン講習会」 県内教員がロボット技術力の向上目指す – 足利経済新聞
ソフトバンクの次なるロボット戦略、海外の物流関連ロボ企業と連携を強化 – ニュース・コラム – Yahoo!ファイナンス
【東大発AIベンチャー】製造・物流現場における運搬業務を自動化、人と協働するロボットを開発｜TRUST SMITH & COMPANYのプレスリリース
高精度な音声合成を自動生成するAIシステムを開発 | ニュース | DNP 大日本印刷
日本初、駅前ドローン物流実証実験を実施｜TOMPLA株式会社のプレスリリース
日本初、信号と連携して交差点を渡るロボット。ソフトバンク×佐川 – Impress Watch