『ライフアフター』×『攻殻機動隊 SAC_2045』コラボ第2弾開催！草薙少佐とともに潜入訓練をクリアできるか!?　8月5日3時まで

NetEase Gamesが運営する終末オープンワールドサバイバルゲーム『ライフアフター』と全世界に配信された人気アニメシリーズの最新作『攻殻機動隊SAC_2045』の第二弾コラボイベントが、2021年7⽉22⽇3時~8月5日3時まで開催されている。

『ライフアフター』は全世界で2億人以上が参加しているオープンワールドを舞台にした人気サバイバルゲームで、2019年にGoogle Play ベストオブ2019を受賞している。プレイヤーは、文明が崩壊した終末世界を、ゾンビの襲来を撃退しながら、道具を作り、食料を調達し、サバイバーたちと文明的な生活を築き上げていくというものだ。新たなバージョンの実装も目前に迫り、これから、さらにリアルなオープンワールドでのサバイバルが盛り上がりをみせる同ゲームで、『攻殻機動隊SAC_2045』の主人公、少佐こと草薙素子と一緒に潜入ミッションをこなしたり、作中に登場する衣装などコラボ限定アイテムなどが入手できる。

なお、同年2月に開催された第一弾コラボイベントは、主人公草薙素子及びその相棒であるバトーの限定コラボ衣装が実装されるほか、タチコマをモチーフにした置物、リュック、コラボテーマのバイクなどの限定アイテムも多数登場。更に、プレイヤーはコミュニティよりシェアイベントに参加することで、豪華報酬を入手できるというものだった。



【NetEase Gamesとは】

NetEase GamesはNetEase、Inc.が設立したオンラインゲーム部門で、中国では最も人気のあるPCおよびスマホゲームの開発と運営を行っている。同部門では、世界中のオリジナルなスタジオの成長をサポートし続けながら、国際的な存在感を増々高めており、自社開発と世界レベルの研究開発能力をアップするために、ブリザード・エンターテイメント、 モージャンAB(マイクロソフトの子会社)等世界的なゲームメーカーと提携している。







第二弾コラボイベントでは、少佐の指示のもと、潜行訓練に挑戦

『攻殻機動隊』は、大人気の近未来サイバーアクションSF作品。『攻殻機動隊 SAC_2045』は、2020年配信の最新アニメシリーズ。草薙素子が率いる旧公安9課のメンバーが、より高度化された、サイバー空間をめぐる犯罪と社会に潜む闇に挑戦していく。

今回の第二弾コラボレーションは、各種コラボ限定アイテムが入手できるほか、1人で参加できる単独⾏動ミッション企画が用意されており、プレイヤーは『攻殻機動隊 SAC_2045』の主人公、少佐こと草薙素子の指導のもと「潜行訓練」に挑戦する。プレイヤーは敵軍営に忍び込み、敵帝国兵に見つからずに目標物を手に入れる潜⾏訓練にチャレンジ。作戦中は、少佐と通信でコンタクトを取り、任務達成のためのアドバイスを受ける。この訓練には毎日参加することができ、その結果に基づき報酬が獲得できる。さらに、クリア時間の上位者はランキングの報酬も⼊⼿可能だ。



© 士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊2045製作委員会

©2018 NetEase, Inc. ALL Rights Reserved.

終末世界を彩るコラボ限定アイテムが多数登場

プレイヤーに『攻殻機動隊 SAC_2045』のサイバー世界体験を提供するために、第二弾でも多彩なコラボ限定アイテムを用意した。ログインで入手できる【作戦素子スプレー】はもちろん、指定ミッションをクリアすれば【クールファッション-素子】も入手可能。その他、プレイヤーが装備できる作中に登場する衣装や、ペットの犬のためのバイオマシン・スタイルの装備、さまざまな武器と乗り物の塗装、さらに『ライフアフター』の部屋を飾る、限定家具なども獲得することができる。

■【動画】「ライフアフター」×「攻殻機動隊 SAC_2045」コラボアイテム

コラボ期間中にリツイートで賞品をゲット

さらに、コラボ期間中の7月22日~7月31日に、指定ツイッターをリツイートの上、@lifeafter_gameをフォローすると、抽選でamazonギフトカード5000円分を10名にプレゼントする。



■【動画】「ライフアフター」×「攻殻機動隊 SAC_2045」コラボ開催中!

『攻殻機動隊 SAC_2045』

情報ネットワークとサイボーグ(義体)技術の発達により人々の意思が“電脳”に繋がれた近未来において電脳犯罪に立ち向かう全身義体のサイボーグ・草薙素子率いる攻性の組織、攻殻機動隊。1989年に士郎正宗により発表された原作コミック『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』を起源とし、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群が展開され、その先鋭的且つ圧倒的な世界観とビジュアル表現により、全世界のクリエイターに影響を与えてきた近未来SFの金字塔が新たな未来像を提示する。『攻殻機動隊S.A.C.』シリーズの神山健治と、『APPLESEED』シリーズの荒牧伸志が共同監督としてタッグを組み、田中敦子、大塚明夫、山寺宏一ほか『攻殻機動隊S.A.C.』シリーズのオリジナルキャストが集結。迫力のサイバーパンクアクションと、草薙素子たちの全く新しい物語が描かれる。



『攻殻機動隊 SAC_2045』公式サイト トップページより

