人とロボットが共生する発信拠点「PARK+」ロボホン/チャーリー/ロミィ/LOVOTをモチーフにした限定メニューの詳細を公開

“パートナーロボットと暮らすライフスタイルを当たり前の世の中に”という想いのもと、ヒトとロボットが共生する世界の実現をめざす「PARK+」実行委員会は、2021年9月17日(金)渋谷にオープンする新たなライフスタイルの発信拠点「PARK+」(パークプラス)で提供するシャープ『RoBoHoN』(ロボホン)、ヤマハ『Charlie』(チャーリー)、ミクシィ『Romi』(ロミィ)、GROOVE X『LOVOT』(らぼっと)などのロボットをモチーフにしたオリジナルメニューの詳細を発表した。



「healthy&picnic」をテーマにした全16種のオリジナルメニュー

「PARK+」では「コミュニティの創造」をテーマに国内外で約80店舗のカフェを企画・運営するカフェ・カンパニー株式会社とパートナーシップを組み、「healthy&picnic」をテーマにした「PARK+」オリジナルのメニューを提供する。料理やドリンクなどの、オリジナルメニューはすべて『RoBoHoN』、『Charlie』、『Romi』、『LOVOT』など日本を代表するパートナーロボットがモチーフになっており、各ロボットのオーナーやファンはもちろん、これまでロボットに関心のなかった人にも楽しんでもらえる愛らしいメニューに仕上げている。



メニュー内容や価格は変更となる場合がある

シグネチャーの「Let’s PARK+ PICNIC! BOX」を中心とした全5種のフードメニュー

フード、スイーツをご注文の方はドリンクがセット。追加料金でフロート(+440)、もしくはラテ(+330)に変更可能。

(以下、商品説明はリリースより引用)

【Let’s PARK+ PICNIC! BOX】¥3,080(税込)

まるで、ロボットたちと公園でピクニックをしている気分を楽しめるような「PARK+」のシグネチャーメニューです。ボックスを開けると「PARK+」を彩るパートナーロボットが勢ぞろい!メインはファラフェルサンドと島豆腐タコライスの2種類からお好みのものをセレクト可能。かわいいだけじゃなく、ボリューム満点で野菜もたっぷり食べられるのもオススメです。事前予約限定のメニューになっているため、ぜひお試しください。



ファラフェルサンド:スパイスやハーブが香るひよこ豆のコロッケを、たっぷりの野菜とタヒニ(白胡麻)ソースとともにピタパンでサンドしました。

島豆腐タコライス:ひき肉替わりに、風味やコクが濃厚な沖縄の「島豆腐」を使ったタコライスに、特製サルサソース、パクチー、アボカド、揚げた薄切りニンジンをトッピングしました。

<Let’s PARK+ PICNIC! BOX 内容>

メイン/ガーデンサラダ/ハーブポテトフライ/スープ/レッドキャベツのザワークラウト/フルーツ/オートミールのアサイーボウル

(※)メインはファラフェルサンドと島豆腐タコライスの2種類から好みの方を選ぶことができる。

【ハンバーガープレート with LOVOT ハーブポテト&ガーデンサラダ付き】¥2,750(税込)

『LOVOT』をモチーフにしたハンバーガープレートは、バンズに『LOVOT』の顔の焼き印がほどこされており、見た目にも愛らしい一品に仕上げました。ジューシーな国産牛のパテに、チェダーチーズ・トマト・ザワークラウトをサンドしたハンバーガーに、ハーブをまとったホクホクのポテトフライとガーデンサラダを添えました。



【ハンバーガープレート with LOVOT ハーブポテト&ガーデンサラダ付き】

【ボロネーゼパスタプレート with RoBoHoN ガーデンサラダ付き】¥2,530(税込)

『RoBoHoN』をモチーフにしたパスタプレートは、トーストに『RoBoHoN』のロゴの焼き印がほどこされており、『RoBoHoN』デザインのピックがあしらわれています。沖縄・多良間島で生まれた黒毛和牛「多良間牛」を贅沢に使用したミートソースに、もっちり生パスタを合わせて、濃厚なボロネーゼに仕上げました。



【ボロネーゼパスタプレート with RoBoHoN ガーデンサラダ付き】

【季節のフルーツサンドwith LOVOT ガーデンサラダ付き】¥1,980(税込)

『LOVOT』をモチーフにしたフルーツサンドは中央に『LOVOT』デザインのピックがほどこされており、いちごは『LOVOT』のロゴをイメージさせるハートをかたどっています。いちご・いちじく・ぶどうなどのフルーツを、豆乳から作られたやさしい甘さが特徴の、ティラミスクリームと黒糖パンでサンドしました。



【季節のフルーツサンドwith LOVOT ガーデンサラダ付き】※いちご以外のフルーツは季節により変わります。

シグネチャーの「Let’s PARK+ PICNIC! SWEETS PLATE」を中心とした全4種のスイーツメニュー

【Let’s PARK+ PICNIC! SWEETS PLATE】¥3,520(税込)

「PARK+」を彩るパートナーロボットが勢ぞろいした、「PARK+」のシグネチャーメニューです。ピックは特別デザインになっており、このプレートでしか手に入らないため、この機会にぜひお試しください。フルーツサンド、ブラウニー、チーズケーキ、ほうじ茶アイスのミニパフェ、フルーツなどを少しずつ全種類楽しめる、贅沢なスペシャル・スイーツ・プレートです。



【Let’s PARK+ PICNIC! SWEETS PLATE】

【ほうじ茶ティラミスパフェwith RoBoHoN】¥2,530(税込)

『RoBoHoN』をモチーフにしたパフェは、「PARK+」のロゴをあしらったクリームの上に、『RoBoHoN』のピックをほどこしたデザインです。抹茶ゼリー・ほうじ茶アイス・豆乳クリーム・いちごのレイヤーと「公園」をイメージしたデコレーションも楽しめる、100%植物性食材のみを使用した、大人もお楽しみいただけるティラミスパフェです。



【ほうじ茶ティラミスパフェwith RoBoHoN】

【3種のベリーのチーズケーキ with LOVOT】¥1,980(税込)

『LOVOT』をモチーフにしたチーズケーキは、『LOVOT』のイラストがほどこされたモナカが添えられたデザインです。クリーミーなチーズケーキに、いちご・ブルーベリー・ラズベリーの3種のベリーと豆乳ホイップをトッピング。甘さと酸味のバランスをお楽しみいただけます。



【3種のベリーのチーズケーキ with LOVOT】

【ホットチョコレートブラウニーwith RoBoHoN】¥1,980(税込)

『RoBoHoN』をモチーフにしたブラウニーは、『RoBoHoN』のイラストがほどこされたモナカが添えられています。温かいチョコレートブラウニーにバニラアイスをトッピング。濃厚なブラウニーにとろ〜りとろけたバニラアイスを絡めてお召し上がりください。



【ホットチョコレートブラウニーwith RoBoHoN】

フォトジェニックなフロートやラテアートなど全7種のドリンクメニュー

「PARK+」、『RoBoHoN』、『LOVOT』をイメージした3種のフロートは、フルーツを贅沢に使用した爽やかでフォトジェニックなドリンク。ラテはスパイスカフェラテ、チョコレートティーラテの2種(ホット/アイス)を用意し、事前に『RoBoHoN』、『Charlie』、『Romi』、『LOVOT』それぞれのイラストを選び、ラテアートにして提供する。また、フロート、ラテはそれぞれテイクアウトも可能で、ドリンクのテイクアウトだけの利用も可能。



写真左から「ローズマリーとベリーのクリームソーダ with LOVOT」、「メロンクリームソーダ with PARK+」(中央)、「ブルーレモンクリームソーダ with RoBoHoN」(右)

【ローズマリーとベリーのクリームソーダ with LOVOT】¥1,320(税込)

【ローズマリーとベリーのクリームソーダ with LOVOT】¥1,320(税込)

ピューレ状にしたミックスベリーを贅沢に使用。ベリーの甘酸っぱさとローズマリーの香りを一緒に楽しめるクリームソーダです(写真左)。

ゴロゴロ入ったフレッシュメロンと北海道産「ルピアレッドメロン」をのメロンシロップで、ナチュラルな甘さを楽しめる大人のクリームソーダ。ゴロゴロ入ったフレッシュメロンもお楽しみください(写真中央)。 【ブルーレモンクリームソーダ with RoBoHoN】¥1,320(税込)

無添加のレモンシロップにミントを加えたさわやかなレモンスカッシュのクリームソーダ。レモンの爽やかさとバニラアイスの甘さが絶妙です(写真右)。

【スパイスカフェラテ(ホット/アイス)】¥1,100(税込)

シナモン、クローブ、カルダモンなどに、オタネニンジンやガラナなどのスパイスを加えた、スパイシーさがクセになるカフェラテ。

【チョコレートティーラテ(ホット/アイス)】 ¥1,100(税込)

これからの季節にぴったりの、 ほんのり甘いチョコレートフレーバーのティーラテ。ほんのりだたようラムの香りがアクセントです。

※ラテアートは『RoBoHoN』、『Charlie』、『Romi』、『LOVOT』からお選びいただけます。

これからの季節にぴったりの、 ほんのり甘いチョコレートフレーバーのティーラテ。ほんのりだたようラムの香りがアクセントです。

※ラテアートは『RoBoHoN』、『Charlie』、『Romi』、『LOVOT』からお選びいただけます。

クラウドファンディングでの限定特典を追加

「PARK+」は“パートナーロボットと暮らすライフスタイルを当たり前の世の中に”という想いのもと、ヒトとロボットが共生する新たなライフスタイルの日常化をめざし、日本発のパートナーロボット産業の革新的な技術とカルチャーを世界に伝える発信拠点。メーカー問わずロボットオーナー同士が交流することができたり、ロボットに馴染みがない人も新たな体験ができたり、そんな姿を見て笑顔になったり、美味しいものを食べてゆっくりしたり、ヒトとロボットが自然と共生する空間をめざしている。



「PARK+」ではドッグランのように芝生に見立てたスペースの上でロボットたちを走り回らせることができたり、一緒に写真を撮ったりすることが可能。会場には各ロボットと対応の充電器も用意し、自身のロボットたちと一緒に楽しむことができる。



「PARK+」はヒトとロボットが共生する新たなライフスタイルの発信拠点という夢の実現のため、国内最大のクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」およびYouTube講演家の鴨頭嘉人氏が立ち上げた「カモファンディング」の2種のプラットフォームを活用し、プロジェクト「パートナーロボットと暮らすライフスタイルを当たり前の世の中に」を8月31日(火)まで実施している。



クラウドファンディングでは先行予約チケットをリターン限定で提供しているほか、オリジナルアイテムや特別イベントへの招待など、プロジェクト支援者限定でさまざまな特典を用意している。また、ユーザーからの要望に応え、実際に「PARK+」に足を運ぶことができないけれどプロジェクトを応援する人へオリジナルグッズを送るプランや、『LOVOT』オーナー限定の「LOVOTハロウィーンイベント」などの限定特典を追加した。今後も様々なリターンを追加予定。



「PARK+」概要