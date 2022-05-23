直径700mm マクロス艦の自動変形ロボを展示!「V-Sido」採用 「マクロス放送40周年記念 超時空要塞マクロス展」開催

1982年10月3日、日曜日午後2時に『超時空要塞マクロス』のテレビ放送が開始してから40年。
『超時空要塞マクロス』40周年を記念して、兵庫県宝塚市の宝塚市立手塚治虫記念館にて「超時空要塞マクロス展」の開催が決定した。
この展覧会では『超時空要塞マクロス』のメインメカニックである宇宙戦艦「SDF-1 マクロス」の自動変形を組み込んだロボット「SELF-TRANSFORMING SDF-1」がメイン展示される。これは、直径約700mmの完全新規制作のマクロス艦の自動変形ロボット。アスラテックのロボット制御システム「V-Sido（ブシドー）」が採用され、吉崎航氏がシステムの制作にも携わっている。
ほかにも「マクロス」シリーズ作品の設定資料やイラスト、歴代 VF の立体展示などを実施。『超時空要塞マクロス』のテレビ放送から40年の軌跡を堪能できる。
【SELF-TRANSFORMING SDF-1 】 変形！マクロスロボ！
直径約 700mm の完全新規制作のマクロス艦の自動変形ロボットを展示。
アスラテック株式会社のロボット制御システム「V-Sido」を用いる事によって、自動変形が可能になったマクロス艦本体と、変形に合せた演出映像も交えた空間演出が行われる。
●企画・監修 天神英貴氏
●システム制作 吉崎航氏 アスラテック株式会社
なお、アスラテックの「V-Sido」は、横浜の実物大ガンダムでも採用されているロボット制御システム。
宝塚市立手塚治虫記念館
第86回企画展「マクロス放送40周年記念 超時空要塞マクロス展」開催概要
会 場：
宝塚市立 手塚治虫記念館（兵庫県宝塚市武庫川町7-65）
最寄駅：
JR ・阪急「宝塚」駅 花のみちを徒歩約10分
阪急「宝塚南口」駅 宝塚大橋を渡り徒歩約7分
開催期間：
2022年7月1日（金）～2022年10月24日（月）
開館時間：
9:30～17:00（入館は16:30まで）
休館日：
毎週水曜（但し、7月20日、7月27日、8月中の水曜日は開館）
入館料：
大人 700 円（560 円）、中高生 300 円（240 円）、小学生 100 円（80 円）
※（ ）は 10 人以上の団体料金
宝塚市立 手塚治虫記念館ホームページ
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/tezuka/
©’82,’84,’87,’92,’94,’95,’97,’02,’18 BW ©’07 BW/MFP・M ©’09,’11,’21 BW/MFP ©’12 BW/MFB7P ©’15,’17,’21 BW/MDP
第86回企画展「マクロス放送40周年記念 超時空要塞マクロス展」開催概要
会 場：
宝塚市立 手塚治虫記念館（兵庫県宝塚市武庫川町7-65）
最寄駅：
JR ・阪急「宝塚」駅 花のみちを徒歩約10分
阪急「宝塚南口」駅 宝塚大橋を渡り徒歩約7分
開催期間：
2022年7月1日（金）～2022年10月24日（月）
開館時間：
9:30～17:00（入館は16:30まで）
休館日：
毎週水曜（但し、7月20日、7月27日、8月中の水曜日は開館）
入館料：
大人 700 円（560 円）、中高生 300 円（240 円）、小学生 100 円（80 円）
※（ ）は 10 人以上の団体料金
宝塚市立 手塚治虫記念館ホームページ
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/tezuka/
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