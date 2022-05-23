直径700mm マクロス艦の自動変形ロボを展示!「V-Sido」採用 「マクロス放送40周年記念 超時空要塞マクロス展」開催

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1982年10月3日、日曜日午後2時に『超時空要塞マクロス』のテレビ放送が開始してから40年。

『超時空要塞マクロス』40周年を記念して、兵庫県宝塚市の宝塚市立手塚治虫記念館にて「超時空要塞マクロス展」の開催が決定した。



この展覧会では『超時空要塞マクロス』のメインメカニックである宇宙戦艦「SDF-1 マクロス」の自動変形を組み込んだロボット「SELF-TRANSFORMING SDF-1」がメイン展示される。これは、直径約700mmの完全新規制作のマクロス艦の自動変形ロボット。アスラテックのロボット制御システム「V-Sido（ブシドー）」が採用され、吉崎航氏がシステムの制作にも携わっている。



ほかにも「マクロス」シリーズ作品の設定資料やイラスト、歴代 VF の立体展示などを実施。『超時空要塞マクロス』のテレビ放送から40年の軌跡を堪能できる。



【SELF-TRANSFORMING SDF-1 】 変形！マクロスロボ！

直径約 700mm の完全新規制作のマクロス艦の自動変形ロボットを展示。

アスラテック株式会社のロボット制御システム「V-Sido」を用いる事によって、自動変形が可能になったマクロス艦本体と、変形に合せた演出映像も交えた空間演出が行われる。

●企画・監修 天神英貴氏

●システム制作 吉崎航氏 アスラテック株式会社

なお、アスラテックの「V-Sido」は、横浜の実物大ガンダムでも採用されているロボット制御システム。

