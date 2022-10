シェア

ボストンダイナミクスが、SPOTとBTSとのコラボレーションのYouTube動画を公開した。



YouTubeに書かれたメッセージは、

スポットにダンスの許可が下りた! 「BTS Yet To Come in BUSAN」コンサートのために作られたこのダンスをご覧ください。

先日、話題になったBTSのコンサートに触れている。

もちろん、登場するロボットはSPOTだけではない!!



■Walk the Walk: HyundaiMotor X BTS for ‘BTS Yet To Come in BUSAN’ concert