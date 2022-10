AIカメラを活用した24時間顔認証決済「TRIAL GO 日佐店」に一般導入 導入拡大に向けた実証実験を開始

By 山田 航也

株式会社トライアルホールディングス傘下の株式会社トライアルカンパニーは、“日本初”※1となるAIカメラを活用した「24時間顔認証決済」を「TRIAL GO 日佐店」に一般導入し、導入拡大に向けた実証実験の開始を発表した。(※1…同社調べ)



“日本初”AIを活用した「24時間顔認証決済」の実証実験開始

トライアルはこれまで世界初の小売に特化した「リテールAIカメラ」や、セルフレジ機能付きの買い物カート「スマートショッピングカート」等、独自に開発したIoT技術やAI技術を小売店舗に導入し、データの利活用をもとに新しい購買体験を提供してきた。さらに福岡県宮若市をAI開発拠点とし、メーカー28社以上と共同で小売・流通業界のさらなる展開を目指して、研究と開発を進めてきた。

トライアル店舗として一般初導入となる「24時間顔認証決済」はセルフレジ決済が可能で、なおかつ”日本初”となる顔認証時の年齢確認が不要となる。24時間顔認証決済は2022年4月に発表され、「TRIAL GO脇田店」にて関係者限定で運用を開始。トライアル社員のみならず、各社メーカー、宮若市社員、総勢約250名が利用し、問題なく運用ができることが立証されている。実際の利用者からは商品の購入時における時間短縮や夜間の買い物時の利便性が良いといった声があがり、次は一般導入フェーズに移るべく、今回の導入に至った。



「TRIAL GO 日佐店」では顔登録カメラを2台、顔認証カメラは8台導入し、18歳以上であれば店頭での登録後は誰でも利用が可能となる。今後は店舗への導入拡大を目指し、「TRIAL GO 日佐店」で得られたデータの活用・分析を進め、最終的な一般普及に向けたプロダクトのバージョンアップを進めていく。



【トライアル GO 日佐店】