オープンひと月で訪問数2万回を突破！メタバース版志摩スペイン村、デジタルツインとRobloxで市場はグローバルに

iceberg theory holdings株式会社の子会社で、国や地方自治体、BtoBメーカーなどのバーチャル空間やアバター制作を手掛けるnewtrace株式会社が、世界最大規模のゲーミングプラットフォーム「Roblox」に制作したメタバース「志摩スペイン村 ~Parque Espana~」の訪問数が、2022年12月のオープンから約1ヶ月で延べ2万回を突破したことを発表した。

志摩スペイン村への来訪者の居住地内訳は、半数以上が諸外国だ。Robloxのユーザーが世界中にいることから、同ワールドへも、日本やアメリカ合衆国、フランス、イギリス、ポーランド、インド等、多くの国と地域から訪れており、新型コロナウイルス対策による入国制限が緩和され、インバウンド需要が増加傾向にある中、諸外国への志摩スペイン村のアピールに繋がっている。



アクセス端末の内訳について

アクセス端末の内訳はスマートフォンからが57.7%と最も多く、タブレット端末と合わせると80%を超えた。また、来訪者がワールド内の建造物やキャラクターの説明を読んだことを示す「クリック数」は合計4742回で、来訪者数に対する比率としても、関心度の高さが伺える。

来訪者からは、「すごくリアルに作り込まれていて驚いた」「キャラクターに会えた!そのまんまだった!」といった再現性の高さやキャラクターモデリングのクオリティへの評価と、「幼い頃家族で志摩スペイン村へ行った思い出が蘇った」のように現地での記憶が喚起させられている様子、また「これで世界のどこからでも志摩スペイン村に行ける」といった声が寄せられている。



来訪者の居住地の内訳((期間:2022年12月20日~2023年2月13日/Google Analyticsより。Desktop端末のみの集計)

アクセス端末の内訳(期間:2022年12月20日~2023年2月13日/Roblox Creator Dashboardより)

Robloxでは上記以外にも様々な来訪者の属性・行動分析が細かくできることから、自治体、エンターテイメント企業、BtoC消費財メーカーなど多くの企業・団体から問い合わせが入っている。同社は、Robloxのパートナーカンパニーとして、今後も強みである建築CG技術と3D空間再現ノウハウを活かしたメタバース制作による企業・団体のブランディングやプロモーション支援、さらには地方創生や訪日インバウンド喚起といった社会課題の解決へ取り組んでいくと述べている。





「志摩スペイン村 ~Parque Espana~」について

「志摩スペイン村 ~Parque Espana~」は、三重県志摩市にある複合リゾート施設「志摩スペイン村」のテーマパーク「パルケエスパーニャ」の一部を、欧米・アジアを中心にZ世代やα(アルファ)世代から圧倒的人気を誇るゲーミングプラットフォーム「Roblox(ロブロックス)」に3DCGで完全再現したメタバースだ。プレイヤーはアバターでワールド内を自由に回遊しながら志摩スペイン村の人気アイテムやキャラクターとの遭遇、またスペインの奇祭をモチーフにした生き残りゲーム「Running of the bulls」などを楽しむことができる。志摩スペイン村への興味関心が高まって現地体験がもっと楽しくなる「デジタルツインで疑似体験」と、メタバースとしてのRobloxの特長を活かした「新しいコミュニケーション」を提供する。



■【動画】【on ROBLOX】志摩スペイン村【Running of the bulls】 by. newtrace inc.

ガイドを読んでうんちくを深めよう(エントランス) ※画像はイメージです。仕様・画像は予告なく変更することがあります。

実際の志摩スペイン村の写真がずらり(エントランス前) ※画像はイメージです。仕様・画像は予告なく変更することがあります。

キャラクターの性格もわかる!さらに近づくと…? ※画像はイメージです。仕様・画像は予告なく変更することがあります。

トマトを駆使して牛から逃げ切るゲーム「Running of the bulls」を楽しもう ※画像はイメージです。仕様・画像は予告なく変更することがあります。





「志摩スペイン村 ペアパスポート」プレゼントキャンペーン開催中

今年4月2日まで、「Running of the bulls」の成績上位10名に、志摩スペイン村パスポートをペアでプレゼントするキャンペーンを開催している。詳細は以下の通りだ。



「リーダーボード」で自分の順位をチェックしよう!



▼同キャンペーン概要

期間 2022年12月21日~2023年4月2日24:00 対象者 「Running of the bulls」をプレイした方のうち、期間終了時点で“ゲームの累積生き残り時間 Top10”に入っている人(10名) 商品 志摩スペイン村の1DAYパスポート2枚 備考 発表・商品発送などの詳細は後日newtrace社Twitter https://twitter.com/SpaceLuv より告知予定





企業とZ世代・α世代との中長期的なエンゲージメントを構築

メタバースでの事前体験が観光客の興味関心の幅を拡げ、行く予定ではなかったスポットに実際に訪れる人数を増やすことがわかっている。バーチャル・メタバース空間の企画・制作実績がある同社は、世界で2億人以上が登録し、10代~20代を中心に、1日あたりのアクティブユーザーは5880万人(2022年9月同社調べ)、世界の有名企業がメタバースマーケティングを実施しているゲーミングプラットフォーム「Roblox」に着目。Robloxに最適化した3DCG空間およびコンテンツの企画・制作を通して主にZ世代・α世代をターゲットとした中長期でのブランド醸成、またwith/afterコロナを見据えた訪日インバウンドに向けての注目喚起、動機付けを狙う。第一弾として、志摩スペイン村を運営する近鉄レジャーサービス株式会社と契約し同ワールドを開発、2022年10月より公開・運用を行っている。



■【動画】Roblox | Official Trailer (2020) ※Roblox公式トレーラー

