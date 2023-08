パナソニックHD、ロボットへの動作教示を効率化する技術を開発　「パフォーマンス」と接触時の「安全性」の両立を効率化

パナソニックホールディングスは、ロボット制御において、環境(ドアやテーブルなど)との接触を含む動作をロボットに教示する際に、教示した動作を正しく完遂する「パフォーマンス」と、接触時の「安全性」を両立する制御パラメータを効率的に学習する技術を新たに開発したと発表した。

今回開発された技術の先進性が国際的に認められ、AI/ロボティクス技術のトップカンファレンスであるIEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems(IROS)2023に採択され、2023年10月1日から10月5日まで米国デトロイトで開催される本会議において発表される。



発表論文:“Learning Compliant Stiffness by Impedance Control-Aware Task Segmentation and Multi-Objective Bayesian Optimization with Priors” https://arxiv.org/abs/2307.15345 本研究は、パナソニックホールディングス テクノロジー本部の岡田雅司、奥村亮、マニュファクチャリングイノベーション本部の小松真弓、およびパナソニックHDの客員総括主幹研究員で立命館大学 情報理工学部の谷口忠大教授との連携による研究成果。