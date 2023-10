日産が未来の世界を描いたYouTubeライブストリーミングを公開　次世代EVコンセプトカーが登場、第1弾は「ハイパーアーバン」

シェア

日産は、2023年10月25日から東京ビッグサイトで開催される『JAPAN MOBILITY SHOW 2023』(JMS 2023)に出展する。

出展に際し、開催までの期間にも多くの方に新たなモビリティ体験を楽しんでもらうため、EVのコンセプトカーを業界初となるYouTubeライブストリーミング内で公開していく取り組みを実施。その第一弾となるEVコンセプトカー「ニッサン ハイパーアーバン」の情報を公開した。

■最新コンセプトカー Nissan Hyper Urban 登場

未来の世界を舞台に新たなクルマが次々と登場

4年ぶりの開催となる日本最大のモーターショーは、今回から自動車業界の枠を超えて “モビリティ全体の未来”をコンセプトに『JAPAN MOBILITY SHOW 2023』と名前も新たに開催される。

日産は、“体験しよう。日産が描く未来を。Experience the future with Nissan”をテーマに、EVが提供する未来の世界と、そこに暮らす人々「コンセプトキャラクター」を通じて、モビリティのワクワクするような未来を感じていただけるような企画を実施していく。

コンセプトキャラクターは、話題のアニメーション作家の土海明日香氏がデザイン。未来に起こりうるリアルを想定し、細かいキャラクター設定をすることで、彼らが生活の中でEVコンセプトカーとともに生きている様子を描き出し、JMS 2023開催前から発信を行う。

その第一弾として、2023年10月2日17時から25日18時まで、YouTubeライブストリーミングの配信を実施。自動車業界初(日産自動車調べ)となる合計553時間にもわたる配信を通じて、グローバルミュージックシーンで注目される総勢6名のアーティストによるオリジナル音楽をBGMに、EVコンセプトカーとそれを運転するコンセプトキャラクターの姿を描く。

配信中の特定の時間になると、映像の中に新たなEVコンセプトカーが登場。同時に、プレスリリースやSNS、スペシャルサイトでEVコンセプトカーの詳細を発表していく。

また、日産は今回のJMS2023において、未来を切り拓き、ワクワク感を次のレベルへ引き上げるEVコンセプトカーや先進技術を展示。移動と社会の可能性を広げる電動化技術やさまざまな取り組みをリアルとバーチャルが融合した世界で体感していただくことで、日産が目指す未来の姿を示するとしている。



合計553時間に及ぶライブストリーミング

JMS2023を通じて、日産は移動の可能性を広げ、よりエキサイティングで、よりパーソナライズされたクルマを提供し、顧客の夢や憧れの実現をサポートするビジョンを示すとしている。

発表されるコンセプトカーは従来の枠を超え、モビリティと人の融合により自由で豊かな暮らしをアシスト。最新のテクノロジーにより所有者の仕事や遊びの幅を拡張したり、場所にとらわれないクルマによる給電発電で生活拠点を広げたり、リアルとバーチャルが融合した世界と、そこで暮らす人々のライフスタイルを見て欲しい。

従来のコンセプトカーの発表は、モーターショー会場における実車や映像によるコンセプト発表などが多かった中、これまでにないユーザー起点でモビリティの進化を届けるべく、553時間のYouTubeライブストリーミングの中で、EVの進化による近未来の世界を公開する。

近未来の世界に暮らす人々は、ゆったりとドライブを楽しんだり、自動運転やAI技術により、新たなアイデアが生まれる場所として今までにないクルマの価値を楽しんでいる。配信で主に描かれるコンセプトキャラクターは「YUKI」という人物。コンテンツクリエイターとして暮らすYUKIが運転を楽しみ、コンセプトカーが提供する機能を使う様子も配信される。



ライブストリーミングのコンセプトキャラクター 「YUKI」

配信では、YUKIの運転するクルマとは別のEVコンセプトカーも順次登場。2023年10月3日11時には、まず「ニッサン ハイパーアーバン」がお目見え。配信の中に次々とコンセプトカーが出現する、新しいアンベール方法を楽しんで欲しい。

【配信名】 夜のドライブで聴きたい Night Drive Chill Mix with Nissan【日産 Lofi beats】

【配信期間】2023年10月2日 17:00〜10月25日 18:00



EVコンセプトカー第一弾はクロスオーバーEV「ニッサン ハイパーアーバン」



「ニッサン ハイパーアーバン」は、都市部や郊外などの場所を問わずにアクティブに活動する方に向けたクロスオーバーEV

V2X(Vehicle-to-Everything)技術や日産独自のテクノロジーを搭載。再生可能エネルギーの有効活用も可能にする、次世代のEVにふさわしいサステナブルなクルマとなっている。



インストルメントパネルやディスプレイに映し出されるHMI (Human machine interface)は、オーナーの気分によって演出を変えることができ、フロントシートのアレンジを変更することで、ソファに座っているかのようなプライベート空間を実現。上方に大きく開く特徴的なドアは、乗り降りのしやすさだけでなく、圧倒的な解放感をもたらす。







ニッサン ハイパーアーバンのコンセプトキャラクター 「TIM」

話題のアーティストがコンセプトカーをイメージしたLo-Fiミュージックを制作



ライブストリーミング配信のBGMは昨今、YouTubeや音楽配信で急成長するLo-Fiミュージック。

環境音やレコードノイズなどあえて音質を粗く、アナログ感が特徴のジャンルで、ゆったりとした曲調が昨今人気を博している。仕事中のBGMやリフレッシュ時間など、いつ覗いても心地よい音楽を採用した。さらに、今回の企画に合わせ、音楽業界で注目を集める、話題のアーティスト総勢6名がJMS 2023に出展する日産の“未来のクルマ”をイメージにAIとコラボレーションした楽曲をオリジナルで制作した。

【トラックリスト】

1. TamakiRoy – way back

2. SHIMA – Flamingo

3. illmore – My Home

4. カメレオン・ライム・ウーピーパイ – Hide and Seek

5. AAAMYYY – Night

6. Seann Bowe – Koujichu

7. illmore – Little Things

8. SHIMA – Owl

9. カメレオン・ライム・ウーピーパイ – Tiny Toy

10. TamakiRoy – Red light

11. Seann Bowe – Neck of the Woods

12. AAAMYYY – Noon

13. SHIMA – Swan

14. illmore – Sad Boy

15. カメレオン・ライム・ウーピーパイ – Heart Rate

16. AAAMYYY – Dawn

17. Seann Bowe – Rest Stop

18. SHIMA – Raven

19. TamakiRoy – My nstlg



JAPAN MOBILITY SHOW 2023出展概要

第1回目となるJAPAN MOBILITY SHOW 2023では、EVコンセプトカーシリーズに加え、日産創立90周年を記念した車両の展示を行う。

フロントグリルやドアミラーにカッパー色のアクセントを採用し、専用アルミホイールやシート素材を設えるなど、90周年の特別感を演出したデザインをまとっています。また、電動駆動4輪制御技術e-4ORCEの走りを体感できるドライビングシミュレーター、フォーミュラEの加速を感じながら写真が撮れるパワーセルフィ―など、お客さまに日産の技術を体験いただけるコンテンツも体験することができる。



出展車両(予定)

・日産アリア

・日産リーフ 90周年記念車

・日産サクラ 90周年記念車

・エクストレイル 90周年記念車

・セレナ 90周年記念車

・キックス 90周年記念車

・オーラ 90周年記念車

・スカイライン NISMO

・NISSAN GT-R NISMO Special edition

・フェアレディZ NISMO

・フォーミュラEレーシングカー

(90周年記念車は参考出品)



開催概要