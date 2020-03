「空山 基」新作個展がNANZUKA GALLERYと渋谷パルコ「2G」にて同時開催 　XLARGEが「神々しい女戦士」などコラボシャツ発売

By ロボスタ編集部

アートの枠にとらわれず、マルチメディアに活躍するアーティストたちを紹介する「NANZUKA」(ナンヅカ) は、人体と機械の美を追求した作品で、国内外で伝説的な存在となっているアーティスト、空山 基氏の新作個展「Sex Matter」を渋谷2丁目にあるNANZUKA GALLERYにて、また「Trex」 を渋谷パルコ内のNanzuka 2Gにて、2箇所同時開催することを発表した。



【 アーティスト 空山基 氏】

空山基氏は、人体と機械の美を追求した作品で、国内外で伝説的な存在となっているアーティストだ。その名を世に知らしめた作品「セクシーロボット」シリーズ(1978年-)では、女性の人体美をロボットに取り込んだ表現で、その後のロボットのイメージ形成に大きな影響を与えた。

また、1999年にソニーが開発したエンターテイメントロボット「初代AIBO」のコンセプトデザイン、2001年には、世界的ロックバンド、エアロスミスの「Just Push Play」のアルバムカバーでも知られている。また、近年はキム・ジョーンズと手がけたDior Hommeとのコラボレーションで大きな話題となっており、近年の同氏の作品は、「Unorthodox」(The Jewish Museum, New York, 2015)、「Desire」(by Larry Gagosian and Jeffrey Deitch, Moore building, Miami, 2016)、「The Universe and Art」(森美術館, 東京, 2016、Art Science Museum, Singapore, 2017)、「Cool Japan」(Tropenmuseum, Amsterdam, 2018)、「Tokyo Pop Underground」(Jeffery Deitch, NY/LA, 2019-2020) といった展覧会で広く世界中で発表されている。







新作個展の概要

Nanzukaにおける個展「Sex Matter」において、空山は性のテーマをモチーフにしたロボットの作品にチャレンジした。一見すると、奇妙な図式ではあるが、世の中に男と女がいる事によって生命が誕生するという事実を、こうした作品で強く明示している。また、身体改造、ポストヒューマンボディ、AIといったテーマの先の未来における新たな問題提起を暗示しているとも読み取れる同展では、新作のヒューマンスケールサイズの新作彫刻作品の他、新作のペインティングを10点程度発表する予定だ。





展覧会は性的描写を含んでおり、一部、18歳未満は鑑賞できない箇所がある。

また、渋谷パルコ内のNanzuka 2Gにおける個展「Trex」では、昨年10月にタイのバンコクで先行発表した新作の鋳物製の彫刻作品を5点、ティラノサウルスの他、ステゴサウルス、ラプトルなどを描いた新作恐竜ロボットシリーズのペインティング作品を発表している。





▼ Hajime Sorayama SEX MATTER at NANZUKA

住所 渋谷区渋谷2-17-3 渋谷アイビスビルB2F 会期 3月14日(土)〜4月12日(日)※定休日は月曜・祝日

▼ Hajime Sorayama TREX at NANZUKA 2G

住所 東京都渋谷区宇田川町15-1 (渋谷パルコ内) 会期 3月13日(金)〜4月12日(日)





”SEX MATTER”オフィシャルアイテムをXLARGEがリリース

NANZUKA GALLERYで開催注の“SEX MATTER” は、カリフォルニア州ロサンゼルスに拠点を置くファッション・ブランド「XLARGE」とのコラボレーションを展開。同ブランドより、SEX MATTER展オフィシャルアパレルアイテムをリリースした。

『生身の女体』として、網目状の鎖帷子を身に纏ったハードコアな女忍者(くのいち)、生身と金属の質感の両方をそのポーズと身にまとった甲冑で表現した「神々しい女戦士」をアーカイブ作品の中から、空山とともに選び出し、そして、空山の真骨頂、『セクシーロボット』は今回の個展で展示される作品から選択した個展のフライヤーにも使われているデザイン。異なる題材を用いても見た物が感じ取れる『空山の美への一貫性』を表現したラインアップとなっている。

NANZUKA GALLERY “SEX MATTER” 会場と同ECサイト、XLARGEオフィシャルオンラインストア“ calif ”にて発売開始している。また、一部アイテムは “SEX MATTER” 会場と “calif” での受注販売となっており、それぞれの受注予定数に達し次第、受付終了予定だ。



SORAYAMA S/S SEXY ROBOT POCKET TEE

¥5,500+TAX / WHITE, BACK / S, M, L, XL ※受注予定数に達し次第、受付終了。

SORAYAMA L/S LADY NINJA POCKET TEE

¥6,500+TAX / WHITE / S, M, L, XL

SORAYAMA S/S TEE JOAN OF ARC

¥5,500+TAX / WHITE / S, M, L, XL

【左】空山のアーカイブから、「脚」のみを集め、組み合わせたコラージュの総柄。見た者の想像力を掻き立てる、空山の画力に触れることのできるオープンカラーシャツ。SORAYAMA S/S RAYON SHIRT¥13,000+TAX / COLOR A / S, M, L, XL

【右】セクシーロボットと双璧をなす、空山の代表作風「江戸・明治のカルト文化に影響を受けた空山春画」を使った総柄。全てをさらけ出さず、秘めることにある美学を表現するオープンカラーシャツSORAYAMA S/S RAYON SHIRT¥13,000+TAX / COLOR B / S, M, L, XL

※どちらも受注予定数に達し次第、受付終了。

