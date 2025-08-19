通信・ロボット・AIを起点にした空間を支援！「KDDI Smart Space Design」提供開始

シェア

KDDIは2025年8月19日(火)より、日本および東南アジアを中心に、通信、ロボット、AIなどの先端テクノロジーを活用した働く空間や訪れる空間の設計・構築支援サービス「KDDI Smart Space Design」を提供開始する。

サービス概要

オフィス、倉庫、工場、商業施設、店舗、スタジアムなど多様な空間を対象とし、コンセプト策定から設計、構築・施工、保守・運用まで一気通貫で支援する点が特徴。

従来は設計完了後に通信事業者へ構築を依頼する際、電気配線不足やロボットの動線確保不足などの問題で再設計や再工事が発生し、コスト増加や納期遅延の課題があった。これに対し本ソリューションは、初期段階から通信やAI、ロボットを起点に設計を行うことで、こうしたリスクを大幅に低減できる。

また、TAKANAWA GATEWAY CITYでの「ハイパー・パフォーマンス体験」や「ハイパー・パーソナル体験」の知見を活用し、入退館フラッパーゲートやエレベーター、セキュリティゲートを通過して執務室まで配送するロボットや、AIによる個人の嗜好に合わせた商品配送ロボット、フロアの混雑状況の可視化など、先端技術を融合した体験価値の向上を目指している。これにより、働く人の生産性向上と訪れる人の満足度向上を実現する。

さらに、2026年度からは国内初となるマルチベンダー対応の生成AIツールを無償提供予定。このツールは什器・機器の選定やオフィス空間のゾーニング、レイアウト、見積り作成などを支援し、従来約1カ月かかっていた設計作業を最短15分で完了させることを目標としている。3Dデータによるレイアウト確認も可能で、完成後の空間イメージを明確に把握できる。

サービスの詳細

具体的には以下のような流れで進行される。

コンセプト策定段階でのヒアリングやワークショップを通じてニーズや課題を明確化し、通信・ロボット・AIを融合した設計を行う。 設計段階ではネットワーク構築や空間レイアウトを最適化し、配線の複雑化や不要な設備投資を抑制する。 構築・施工では工事進捗や品質管理を徹底（将来的には什器・機器のプランサービス提供も予定している）。 保守・運用ではセキュリティ機器の管理やロボットの定期メンテナンス、BPOサービスの提供に加え、取得データの分析を通じて空間の最適化を継続的に支援する。

過去実績

KDDIは1989年以降、国内外で8,000社のオフィス環境構築を支援しており、今回のサービスはこれまでの実績と高輪新本社やTAKANAWA GATEWAY CITYで培った知見を活かしている。