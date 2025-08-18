【Exotec】国際物流総合展2025で次世代Skypodの新機能を初公開予定

シェア

フランス・クロワ市に本社を置く倉庫自動化ロボティクス企業Exotec SASの完全子会社であるExotec Nihon株式会社は、2025年9月10日（水）から12日（金）にかけて東京ビッグサイトで開催される「国際物流総合展2025 第4回 INNOVATION EXPO」に出展する。

本展示会は「物流を止めない。社会を動かす。」をテーマに、最新の物流機器やシステム、情報が一堂に集まり、交易振興や技術向上、情報提供、人材交流の促進を目的としている。

次世代Skypodの新機能

Exotecは今年2月に発表した次世代Skypodロボットを実機展示し、倉庫の生産性と柔軟性を高める4つの新機能を初公開する。

新機能は、一時保管機能（バッファー）でピッキング済みコンテナや梱包済み段ボールをラック内に保管し、外部バッファーを不要にしてスペースと工程間移動を削減できる。

また、自動順立て機能により配送ルートや棚入れ順に沿ってロボットが自動出庫制御を行い、積込みや店舗作業時間を短縮する。さらに、出荷箱自動選定機能は商品サイズや数量に応じて最適な箱を自動選定し、その場で梱包することで資材削減と積載効率の向上に寄与している。

ピック＆パック機能はピッキングと箱詰めを同一ステーションで完結させ、動線短縮による工数削減と省スペース化を実現し、オペレーターの負担軽減とスループット向上を両立する。

これらの機能により、B2B・B2C・オムニチャネルを単一システムで柔軟に運用し、保管から出荷までの全工程を最適化可能。

繁忙期や多品種少量出荷にも即応し、倉庫全体の生産性と出荷精度を向上させる。

出展概要

展示会の開催期間：2025年9月10日（水）から12日（金）まで

会場：東京ビッグサイト東展示棟5ホール

ブース番号：5-110

セミナー開催

9月12日（金）13時から13時30分には東6ホール内A会場で「ユニクロ・ヨドバシ採用！倉庫の外も効率化するSkypodの新機能とは」と題したセミナーが開催される。

講演者はExotec Nihon株式会社代表取締役アジアパシフィック地域社長の立脇竜氏で、世界の大手企業が採用するSkypodシステムの新機能が物流現場をどのように変革するか具体事例を交えて紹介予定。

デモセンター見学ツアー

展示会期間中の9月10日（水）から12日（金）まで、東京・新木場にある「Exotec 東京デモセンター」で次世代Skypodのデモシステム見学ツアーも開催される。

ツアーではロボットのダイナミックな動きや操作性が向上したワークステーションでのピッキング体験、イマーシブスペースで顧客倉庫のバーチャル体験が可能。各日16時から17時までの開催で、終了後には懇親会も実施予定となっている。

場所：東京都江東区新木場1-9-10（新木場駅徒歩10分）

参加は定員制で、競合企業の参加はご遠慮いただくよう明言されている。