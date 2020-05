マテルが「ジュラシック・ワールド」の世界観を再現した恐竜フィギュアなど多数発売　スマホ向け無料連動アプリに対応

By 山田 航也

シェア

0

ツイート

0

はてブ

0

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人マテル・インターナショナルは、人気の大作映画「ジュラシック・ワールド」シリーズの関連商品、「ジュラシック・ワールド スーパーアクション!カルノタウルス」を6月中旬から発売することを発表した。



左が「スーパーアクション!カルノタウルス」、右が「かみつき!T-レックス」

(Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.)

また「ジュラシック・ワールド コレクションフィギュア アソート 2020 第1弾」、「ジュラシック・ワールド かみつき!T-レックス」、「ジュラシック・ワールド かみかみコレクション」など、恐竜たちのフィギュア商品も5月下旬より発売する。

一部の玩具はスマートフォン用アプリに対応し、遊び方が拡がるしくみを取り入れている。



左が「スーパーアクション!カルノタウルス」、右が「かみつき!T-レックス」

(Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.)

無料連動アプリ「ジュラシック・ワールド・ファクト-恐竜をもっと知ろう!」

「ジュラシック・ワールド スーパーアクション!カルノタウルス」と「ジュラシック・ワールド かみつき!T-レックス」はApp Store及びGoogle Playの無料連動アプリ「ジュラシック・ワールド・ファクト-恐竜をもっと知ろう!」に対応している。

同アプリは各フィギュアに付いているコードをスキャンすることで恐竜をコレクションすることができる。また、それぞれの恐竜のパワー等のステータスを確認できたり、恐竜の雄たけびを聞いたり、恐竜を360度全方位から観察したり、クイズで知識を学ぶことができる。対応機種はAndroid用(Google Play ストア)とiOS用(App Store)で、それぞれのアプリストアからダウンロードできる。



Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

よりリアルな動きを再現できる「スーパーアクション!カルノタウルス」

「ジュラシック・ワールド スーパーアクション!カルノタウルス」は、今までは上下だけだった首の動きをしっぽで上下左右に操作ができるため、よりリアルな動きを再現できる。同製品は無料連動アプリ「ジュラシック・ワールド・ファクト-恐竜をもっと知ろう!」に対応している。





Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

「ジュラシック・ワールド スーパーアクション!カルノタウルス」

メーカー希望小売価格:4,200円(税抜)

発売日:2020年6月中旬より順次発売

サイズ:H25.4cm×W38.1cm×D9.3cm。

対象年齢:4歳以上

恐竜たちのミニフィギュア「コレクションフィギュア アソート 2020 第1弾」

「ジュラシック・ワールド コレクションフィギュア アソート 2020 第1弾」は、映画に登場する恐竜たちのミニフィギュア。サイズはH15.2×W8.9×D3.5。ブラインドパックなので、何が出るかワクワク感を楽しめる。2020年5月下旬より順次発売。メーカー希望小売価格は各450円(税抜)。対象年齢は3歳以上。





Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

首のボタンを押すと大きく口を開けて噛み付く「かみつき!T-レックス」

「ジュラシック・ワールド かみつき!T-レックス」は首のボタンを押すと大きく口を開けて噛み付くアクションをする迫力満点のフィギュア。無料連動アプリ「ジュラシック・ワールド・ファクト-恐竜をもっと知ろう!」に対応している。





Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

「ジュラシック・ワールド かみつき!T-レックス」

メーカー希望小売価格:3,900円(税抜)。

発売日:2020年5月下旬より順次発売。

サイズ:H21.9cm×W30.5cm×D10.8cm。

対象年齢:3歳以上

色々な場所にくっつけて楽しめるミニサイズの「かみかみコレクション」

「ジュラシック・ワールド かみかみコレクション」は、かわいらしいミニサイズのフィギュア。恐竜の口で物を挟めるため、指やカバン、筆記用具など様々な場所にくっつけて楽しむことができる。人気のモササウルスに加えて、グリーンT-レックス、バリオニクスとディロフォサウルスが新しく仲間入りした。





モササウルス(Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.)

バリオニクス(Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.)

グリーン T-レックス(Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.)

ディロフォサウルス(Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.)

■ジュラシック・ワールド かみかみコレクション

メーカー希望小売価格:各800円(税抜)

発売日:2020年5月下旬より順次発売

サイズ:H10.8×W10.8×D5.1

対象年齢:4歳以上

マテルの「ジュラシック・ワールド」関連製品の公式ホームページではトピック動画も公開されて、恐竜たちの世界を楽しむことができる。恐竜ファンなら一度チェックしておくことをお勧めする。