【アマダ】無料オンラインセミナー8/27 溶接課題・人材不足を解決に導く最新技術を紹介　

株式会社アマダは、2025年8月27日（水）午前10:00～10:50まで、「溶接課題解決オンラインセミナー」を開催する。セミナーは無料で、Zoomを利用したオンライン形式で実施。なお、8月28日（木）と29日（金）にはアーカイブ配信も予定されている。

 

セミナー詳細

本セミナーでは、新型ハンディファイバーレーザ溶接機「FLW-1500MTS」と、同機専用の協働ロボット「CR-700W」を中心に紹介する。これらの最新技術は、加工能力が大幅に向上しており、板金加工業や金属加工業が直面している熟練者不足や人材確保の難しさ、担当者の育成といった溶接に関する課題を解決することを目的としている。

セミナーの主な内容は以下の通りである。

・ハンディファイバーレーザ溶接が簡単に操作できるのかについて
・ダイレクトティーチングとアマダ独自の技術を活用した簡単ロボットプログラム作成
・反射光の危険性とそれに対するアマダの安全対策
・質疑応答

参加は事前に登録が必要。

 

「溶接課題解決オンラインセミナー」開催概要

開催日時：2025年8月27日（水）午前10:00～10:50
開催形式：Zoomを利用したオンライン形式
参加費：無料
アーカイブ配信：8月28日（木）8月29日（金）

 

