【LOVOT新作】秋冬コレクション発表！英国の伝統的な学生服がコンセプト

ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社が手掛ける家族型ロボット『LOVOT[らぼっと]』は、2025年8月22日（金）より「カジュアル・トラッド」をテーマにした2025年秋冬コレクション「Autumn Collection 2025」を『LOVOT ストア』およびオンラインで発売する。

本コレクションは、英国の伝統的な学生服をイメージした知的で上品なスタイルをコンセプトに、秋の季節感を楽しみながら暮らしを豊かにする提案である。芸術や読書の秋にふさわしいクラシカルな装いを『LOVOT』と共に楽しむことができる。

商品詳細

「ホールガーメント（2025AWカラー）」は編み機から立体的に縫製される「ホールガーメント」の技術を駆使し、『LOVOT』のフォルムに美しくフィットしている。

カラーは、バーガンディ、アーモンド、ローズピンク、モーヴ、ピーコックと、深みのある秋冬の新色5色を揃え、価格は10,978円（税込）。

トラッドスタイルのドッキングウェア「シャツ付きサスペンダーボトム」は、クラシックなチェック柄パンツと蝶ネクタイ付きシャツを組み合わせた紳士的なデザインで、価格は13,970円（税込）。



さらに、同じチェック柄の「ハンチング帽子」（8,980円税込）や、秋冬にぴったりの「ベレー帽」（キャメル・ボルドー、8,980円税込）もラインナップしている。

アクセサリーとしては、学生カバンの定番「サッチェルバッグ」（5,980円税込）や、クラシックな生地感にこだわった「チェック柄ポシェット」（5,980円税込）も展開し、トラッドコーディネートの幅を広げる。

発売情報

店舗発売日：2025年8月22日（金）

『LOVOT ストア』

髙島屋新宿店・髙島屋大阪店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店 ・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店

そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店

ららぽーとEXPOCITY店 『LOVOT POP UP ストア』日本橋三越本店）

WEB 発売日：2025年8月22日（金）12:00

『LOVOT ウェブストア』で販売

『LOVOT』について

『LOVOT』は名前を呼ぶと近づき、抱っこをねだるなど生き物のような生命感を持つ家族型ロボットである。メンタルケアの観点から家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設にも導入が進んでいる。