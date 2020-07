USJ史上初！ドラえもん「STAND BY ME ドラえもん2」XRライドが期間限定で登場！ 2020年8月4日～あの世界が現実になる

シェア

タイムスクーターで時空を超えて大人のび太を追いかけ、目の前に広がる未来都市に驚きワクワクしたり、白亜紀で恐竜にハラハラし猛スピードで逃げ回ったりと、最後までワクワクと感動が止らない、誰もが子どものころに憧れた「ドラえもん」の世界そのままのリアルな大冒険を体験できる。(冒頭の画像:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式サイトより)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは現在、「ドラえもん」50周年記念作品『映画ドラえもん のび太の新恐竜』(全国東宝系で2020年8月7日より)公開を記念し、ドラえもんが登場する特別なグリーティングを、パーク内「ジュラシック・パーク」で2020年7月22日まで開催している。このコラボレーションに続く第2弾として、最新映画『STAND BY ME(スタンド バイ ミー) ドラえもん 2』を記念し、「ドラえもん」のパーク史上初のライド・アトラクション“『STAND BY ME ドラえもん 2』XRライド”を、2020年8月4日(火)~2021年1月6日(水)の期間限定で開催することを、7月6日に発表した。







『STAND BY ME ドラえもん 2』 XRライド

同アトラクションは、VR技術により再現された目の前に見渡す限り広がる「ドラえもん」の世界に全身で入り込み、ドラえもんやのび太と一緒に、未来・現在・過去を縦横無尽に行き来するタイムトラベルを、視覚・聴覚、疾走するライドによる風や重力などあらゆる感覚で体験する“超体感”VRコースターだ。

2014年に「ドラえもん」史上初の3DCGアニメ映画として日本中に感動の渦を巻き起こした『STAND BY ME ドラえもん』は、圧倒的なクオリティの映像と、大人も泣ける感動のストーリーで映画史に残る大ヒットを記録。今回のコラボレーションでも、映画前作に続き続編『STAND BY ME ドラえもん 2』の脚本・監督を務める山崎貴氏、八木竜一氏をはじめとする映画製作陣が完全監修。大人になったのび太と静香ちゃんの結婚式を見学するため、未来へのタイムツアーに参加するという映画本編につながるオリジナル・ストーリーを、細部までこだわりぬいた精巧で美しいVR映像で、映画公開に先行して展開する。



XRライドについて

幅広い世代から人気を博すXRライドは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの技術と創造力で開発した、超現実を実体感できるライド・アトラクションだ。視覚と聴覚で別世界へと誘うVRを圧倒的に進化させ、眼前に広がる世界と、疾走するライドの重力感覚などをはじめとするテーマパークならではの刺激を完璧にシンクロさせることで“六感”(重力感覚をはじめ、エンターテイメントならではの刺激によって生じるさまざまな感覚) を刺激する。



▼『STAND BY ME ドラえもん 2』 XRライド概要

開催施設 スペース・ファンタジー・ザ・ライド(施設協賛:株式会社NTTドコモ) アトラクション形式 コースター(XRライド) ストーリー のび太と静香ちゃんの未来の結婚式を、こっそり見学!? 驚きのツアーに参加することになったあなたは、未来の乗り物“タイムスクーター”で、いざ21世紀へと出発! しかし、大人のび太がドラえもんのタイムマシンを奪い、式場から姿を消したから、さぁ大変! 子どものび太が住む街の景色に、白亜紀から未来都市まで。ドラえもんやのび太と一緒に、大人のび太を追いかける、時空を超えた大冒険が始まった!

©Fujiko Pro/2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners

アトラクションの待ち時間を短縮でき、スムーズに体験できるユニバーサル・エクスプレス・パスに、『STAND BY ME ドラえもん2』 XRライド限定バージョンが登場。2020月7月9日(木)より販売開始する。なお、販売券種や価格等の詳細は、公式WEBサイトにて後日発表予定だ。



『STAND BY ME ドラえもん 2』公式HP:https://www.doraemon-3d.com