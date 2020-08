USJの新アトラクション「STAND BY ME ドラえもん 2」XRライド 明日よりスタート！超体感VRコースターでタイムトラベルを体験

シェア

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、パーク史上初の「ドラえもん」のライド・アトラクション「STAND BY ME ドラえもん 2」XRライドを2020年8月4日(火)からオープンする。期間限定で2021年1月6日(水)まで。XRライドは、特殊なゴーグルを装着して乗車し、急な加速、上昇、横揺れなど激しい動きを伴う高速ジェットコースター。身長122cm未満の入場制限がある。

オープンに先駆け、プレスプレビューを開催し、この日のためにパークに駆けつけた「ドラえもん」が、アトラクションエントランス前とライドの搭乗口に登場して、メディアにむけて特別な撮影会を行った。





特別招待ゲストが実際にアトラクションを体験

また、特別招待ゲストが実際にアトラクションを体験。「ドラえもん」の世界そのままの、夢のタイムトラベルの感動を語った。

コメントは次の通り(一部伐採)。



「のび太君のおうちに遊びに行けてうれしかった。過去と未来の時代をいったりきたりするのが本当みたいだった」(9歳女の子)

「ドラえもんのアトラクションができるとお母さんにきいて、とても楽しみでした。タイムスクーターが速く進んだときに本当の風が吹いてきてすごかった。恐竜にさらわれて、食べられそうになったり本物みたいで最高だった。」(10歳男の子)

「子どもの頃からドラえもんを見ていたので、のび太の家や空き地を巡ったとき、ジーンとして泣きそうになったし、娘も同じものを見てきて、今日はこうやって一緒にアトラクションに乗れたことにも感動しました。」(30代母)

「映像が綺麗で、でも、アニメ感も残っていて、未来から昭和の町並み、恐竜の時代まで本当にリアルでした。XRライドは初めてでしたが感動しました。ドラえもんは親子で安心して楽しめるからいいですね。」(40代父)

「のび太とドラえもんと実際に一緒にいるみたいで、恐竜のティラノサウルスに食べられそうになったところが、おもしろかった。」(10歳娘)

「恐竜がでてきて、食べられそうになったところが、怖かったけど楽しかったです。のび太君のおうちに遊びにいけてうれしかった。過去と未来の時代をいったりきたりするのが本当みたいだった。ドラえもんは優しくて好き」(8歳娘)

「子供と一緒にドラえもんの世界に安心して飛び込めました。消毒・ソーシャルディスタンスが徹底しているのはもちろん、クルーの方が気を配っていて、私達ゲストを守ってくれているような、そんな気持ちが伝わってきました。」(50代母)





映画製作陣による完全監修。“大人のび太”役として妻夫木聡さんが声の出演!

このライドは、映画「STAND BY ME ドラえもん 2」(全国東宝系で公開予定)を記念したパーク史上初の「ドラえもん」をテーマにしたアトラクション。

ライドの中で流れるVR映像のストーリーは、映画の監督を務める八木竜一氏、脚本・共同監督の山崎貴氏をはじめ映画製作陣が完全監修。大人になったのび太と静香ちゃんの結婚式を見学するため、未来へのタイムツアーに参加するという、映画本編につながるオリジナル・ストーリー。

また、アトラクションに登場する“大人のび太”は、映画と同じく俳優・妻夫木聡さんが声優として出演、他にも豪華なゲスト声優が参加しており、詳細は改めて発表されるという。映画制作陣とユニバーサル・スタジオ・ジャパンがタッグを組み、あの“引出しの世界”に入ったかのような、ほんものの「ドラえもん」の世界を堪能できる、としている。

以下、プレスリリースより抜粋

心おどる大冒険の世界へ出発!『STAND BY ME ドラえもん 2』 XRライド とは

『STAND BY ME ドラえもん 2』 XRライドは、VR技術により再現された目の前に見渡す限り広がる「ドラえもん」の世界に全身で入り込み、ドラえもんやのび太と一緒に、未来・現在・過去を縦横無尽に行き来するタイムトラベルを、視覚・聴覚、疾走するライドによる風や重力などあらゆる感覚で体験する“超体感”VRコースターです。

2014年に「ドラえもん」史上初の3DCGアニメ映画として日本中に感動の渦を巻き起こした『STAND BY ME ドラえもん』は、圧倒的なクオリティの映像と、大人も泣ける感動のストーリーで映画史に残る大ヒットを記録しました。

今回のコラボレーションでも、映画前作に続き続編『STAND BY ME ドラえもん 2』の監督を務める八木竜一氏、脚本・共同監督の山崎貴氏をはじめとする映画製作陣が完全監修。大人になったのび太と静香ちゃんの結婚式を見学するため、未来へのタイムツアーに参加するという映画本編につながるオリジナル・ストーリーを、細部までこだわりぬいた精巧で美しいVR映像で、映画公開に先行して展開します。

ゲストは、タイムスクーターで時空を超えて大人のび太を追いかけ、目の前に広がる未来都市に驚きワクワクしたり、白亜紀で恐竜にハラハラし猛スピードで逃げ回ったりと、最後までワクワクと感動が止まりません。誰もが子どものころに憧れた「ドラえもん」の世界そのままのリアルな大冒険を体験ください。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの『STAND BY ME ドラえもん 2』XRライドで、家族やお友だちと一緒に心躍る興奮と感動を思いっきりお楽しみいただけます。

【開催施設】2020年8月4日(火)~2021年1月6日(水)

【開催施設】スペース・ファンタジー・ザ・ライド

【アトラクション形式】コースター(XRライド)

【ストーリー】

のび太と静香ちゃんの未来の結婚式を、こっそり見学!? 驚きのツアーに参加することになったあなたは、未来の乗り物“タイムスクーター”で、いざ21世紀へと出発! しかし、大人のび太がドラえもんのタイムマシンを奪い、式場から姿を消したから、さぁ大変! 子どものび太が住む街の景色に、白亜紀から未来都市まで。ドラえもんやのび太と一緒に、大人のび太を追いかける、時空を超えた大冒険が始まった!

・XRライドは、特殊なゴーグルを装着して乗車し、急な加速、上昇、横揺れなど激しい動きを伴う高速ジェットコースターです

・122cm未満の方は利用できません