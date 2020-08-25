大人向けフィギュア展示イベント『TAMASHII NATION 2020』VRオンライン開催　ガンダム、仮面ライダー、ウルトラマン等 記念商品も

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毎年500点以上の大人向け最新フィギュアが秋葉原に集結する、『TAMASHII NATION』。今年は初のオンライン開催となり、日本国内にとどまらず、世界中どこからでも気軽にアクセスしイベントを楽しむことが可能になる。



©2019 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 ©円谷プロ ©創通・サンライズ

株式会社BANDAI SPIRITS コレクターズ事業部は、2008年より行っている、大人向けのブランド「TAMASHII NATIONS」のフィギュア展示イベント『TAMASHII NATION 2020』を2020年11月6日(金)～8日(日)にオンラインにて開催することを同年8月24日に発表した。

キャスバル専用ガンダムなど、イベント開催記念商品も販売する。



オンライン開催でありながらも、実際の空間にフィギュアを展示し、撮影した展示の写真や会場のVRをWEBサイトで公開。さらに、フィギュアを360度の好きな角度から閲覧可能なマルチビューギャラリーの公開や、フィギュアをテーマにした映像配信なども実施予定で、 様々な角度からオンラインでフィギュアエンターテインメントを楽しめる“オンラインイベント”となっている。







「TAMASHII NATION」とは

２020年で13年目を迎える、同社の大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」は、「超合金」シリーズをはじめ、フィギュアやロボットを中心に豊富なラインアップと高いクオリティの商品でファン層を拡大。現在は海外にも裾野を広げている。





『TAMASHII NATION 2020』開催概要

開催期間 2020年11月6日(金)～11月8日(日) 会場 魂ウェブ内『TAMASHII NATION 2020』会場サイト 閲覧料 無料 注意事項 ※開催および開催日時・内容等は一部変更になる場合があるため、同サイトでの最新情報確認が必要。

※同イベントおよび同イベント取り扱い商品は15歳以上が対象。

※注意事項は予告なく変更になる場合がある。







イベント開催記念商品

同イベントでは「開催記念商品」の販売も行い、S.H.FiguartsやMETAL BUILDなどの人気ブランドから6商品を事前販売する。販売方法等の詳細は、後日イベント会場サイトにて公開予定だ。



開催記念商品

S.H.Figuarts 仮面ライダーゼロワン シャイニングホッパー 6,600円(税込)

© 2019 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーオーズ タマシー コンボ 7,150円(税込)

© 石森プロ・東映

S.H.Figuarts ウルトラマンゼロ 10周年 Special Color Ver. 6,050円(税込)

© 円谷プロ

聖闘士聖衣神話EX サジタリアス星矢 GOLD24 22,000円(税込)

© 車田正美／集英社・東映アニメーション

METAL BUILD デスティニーガンダム SOUL RED Ver. 25,300円(税込)

© 創通・サンライズ

ROBOT魂 RX-78／C.A キャスバル専用ガンダム ver. A.N.I.M.E. 6,600円(税込)

© 創通・サンライズ

TAMASHII NATIONS 公式サイト「魂ウェブ」

http://tamashii.jp/

『TAMASHII NATION 2020』公式サイト

https://tamashii.jp/special/tamashii_nation/

関連サイト

株式会社BANDAI SPIRITS