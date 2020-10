デロリアン型タイムマシンがロボットモードに変形！タカラトミー『トランスフォーマー×バック・トゥー・ザ・フューチャー』のコラボ

By ロボスタ編集部

2

1

1

『バック・ トゥー・ザ・フューチャー』は映画1作目の公開から35周年を迎える。

株式会社タカラトミーは、変形ロボットキャラクター『トランスフォーマー』と、今年で映画1作目の公開から35周年を迎える『バック・ トゥー・ザ・フューチャー』がコラボした玩具『GIGAWATT』を2020年10月17日より発売する。希望小売価格は税抜き5,000円、全国14店舗で展開しているサイバトロンサテライトとタカラトミーモールでの限定販売となり、10月1日から予約受付を開始した。

映画公開時、多くの人が憧れたデロリアン型タイムマシンがロボットモードに完全変形する『GIGAWATT』は、車体(デロリアン)や付属アイテムなど映画の世界を細部まで再現している。





ロボットモードの胸部には、次元転送装置&年代表示板が!

©TOMY © Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

ビークルモード「デロリアン」がタイムマシンを開発した「ドク」の顔を模したロボットモードに完全変形!

©TOMY © Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

時計台の落雷シーンを再現できる超電導の「トロリーポール」が付属! 「トロリーボール」はロボットモードでも装着可能

©TOMY © Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.





「ミスターフュージョン」を取り付けると、生ゴミを動力源にして動くように改良されたデロリアンに!

タイヤがフラットになり「ホバーモードになって未来に向かう」シーンも再現できる!

©TOMY © Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

▼ 商品概要

商品名 『GIGAWATT』 希望小売価格 5,000円(税抜き) 商品サイズ W 85㎜x H 130㎜x D 50㎜ 商品内容 GIGAWATT本体×1、武器×1、トロリーポール×1 取扱説明書×1 対象年齢 15歳以上 取り扱い場所 サイバトロンサテライト、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」

