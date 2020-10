「PG BATTLE 2020」開催が10月24日(土)に迫る！エントリー受付中、本戦のルールやしくみをもう一度振り返る

企業・学校対抗のオンライン競技「PG BATTLE 2020」が、いよいよ来週の土曜日10月24日に「PG BATTLE 2020」が開催される。なお、エントリー期間は10月18日(日)まで受け付け期間が延長されているので、興味のある人はチェックしてみよう。なお、10月12日時点でスポンサー、パートナー企業は計29社。

本戦を盛り上げる「前夜祭」は盛況のうちに終了した。前夜祭については以下の記事で紹介している。

関連記事:企業・学校対抗プログラミング競技「PG BATTLE」を楽しむための前夜祭を開催(10/8) スポンサー賞や結果発表会の出演者も発表



「PG BATTLE 2020」は4つの出題に対して90分間でリアルタイムでプログラムを作成するオンライン競技。作品を提出して審査する方式ではなく、同じ条件で一斉に行うプログラミングバトルのため、実力がそのまま結果にあらわれる。参加者には個人順位も通知されるため、自分の実力を把握することもできる。





部門は「企業の部」「大学&大学院、高専、専門学校の部」(大学と大学院混成可)「高校・中学・小学の部」に分かれ、1チーム3名でエントリーする。1社あるいは1校で複数のチームが参加でき、海外からのリモート参加も可能(ただし、1人が複数チームに属することはできない)。

PG BATTLEにはシステムインテグレータ(PG BATTLE主催企業)が開発したプログラミングスキル判定クラウドサービス「TOPSIC」を利用。競技の問題には難易度の異なる「ましゅまろ」「せんべい」「かつおぶし」があり、3人の中で誰がどの問題を受けるか決める。順位は3人の合計点数で競う。満点は300点。同じ点数の場合は、解答時間の短い方が上位となる。賞品はAmazonギフト券で、3つの参加部門それぞれで1位24万円、2位12万円、3位6万円。その他、各部門で飛び賞(1万円相当の賞品を1チーム3品選択できる)がある。

プログラミングスキル判定サービス「TOPSIC」紹介動画



PG BATTLEで使用するプログラミングサービスTOPSICがアップデート。使用可能言語数が増加し44⇒56言語となった。また、既にあった言語のバージョンも新しくなった。以下は主要言語。

C# (.NET Core 3.1.201)

C# (Mono-csc 3.5.0)

C# (Mono-mcs 6.8.0.105)

Java (OpenJDK 1.8.0)

Java (OpenJDK 11.0.6)

Haskell (GHC 8.8.3)

PyPy2 (7.3.0)

PyPy3 (7.3.0)

Python (3.8.2)

Ruby (2.7.1)