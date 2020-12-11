ふるさと納税は「ソニー」の家電返礼品が人気 ソニー製品の還元率ランキングTOP10をふるさと納税ナビが発表
12月は駆け込みで「ふるさと納税」が注目される季節。
「ふるさと納税ナビ」によれば、「ソニー」の家電返礼品は人気があるという。ソニーのテレビやオーディオ機器などがあり、aiboの返礼品も登場している。
そこでふるさと納税ポータルサイトに掲載されている「ソニー」返礼品の還元率を「ふるさと納税ナビ」が調査し、その中から特に還元率の高いTOP10を発表した。（2020年12月10日時点）
ふるさと納税で「ソニー」の還元率ランキング10
【1位】還元率26%「SONY モニターヘッドホン MDR-M1ST／S102」
カテゴリ：ヘッドホン
寄付額：112,000円
自治体：大分県日出町
【2位】還元率25%「ソニー 4K液晶テレビ(設置含む) KJ-55X9500H」
カテゴリ：テレビ
寄付額：900,000円
自治体：神奈川県厚木市
【3位】還元率24%「ソニー 4K液晶テレビ(設置含む) KJ-65X9500H」
カテゴリ：テレビ
寄付額：1,200,000円
自治体：神奈川県厚木市
【3位】還元率24%「SONY イヤホンモニター MDR-EX800ST／S101」
カテゴリ：イヤホン
寄付額：80,000円
自治体：大分県日出町
【5位】還元率23%「SONY モニターヘッドホン MDR-CD900ST／S100」
カテゴリ：ヘッドホン
寄付額：64,000円
自治体：大分県日出町
【6位】還元率21%「ソニー 地上･BS･110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ KJ-32W730E」
カテゴリ：テレビ
寄付額：250,000円
自治体：神奈川県厚木市
【7位】還元率20%「ソニー 4K液晶テレビ KJ-43X8500H」
カテゴリ：テレビ
寄付額：500,000円
自治体：神奈川県厚木市
【8位】還元率19%「aibo 自律型エンターテインメントロボット」
カテゴリ：スマートペット
寄付額：1,130,000円
自治体：愛知県幸田町
【9位】還元率17%「ソニー 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー BDZ-FBT3000」
カテゴリ：ブルーレイレコーダー
寄付額：460,000円
自治体：神奈川県厚木市
【10位】還元率17%「ソニー 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー BDZ-FBT4000」
カテゴリ：ブルーレイレコーダー
寄付額：550,000円
自治体：神奈川県厚木市
VAIOは還元率が高い
なお、厳密にはソニー製品ではないので今回のランキングに入っていないが、パソコン「VAIO SX12（core i5モデル）」は還元率が34%と高い(長野県安曇野市)。「VAIO SX14(Full HD Core i5モデル）」は37%となっている。ふるさと納税ナビのページを見る
還元率の調査方法
還元率(％)＝市場価格÷寄付金額
ふるさと納税ナビでは各返礼品の市場価格を徹底調査しているという。例えば家電は価格.comでの最安値で見ている。牛肉などの食品は販売元のサイト、または楽天市場やAmazonから産地や部位などがなるべく近いリアルな値段を調査している。
ふるさと納税ナビ
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