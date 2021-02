【動画】ソフトバンクとNiziUの新プロジェクト「NiziU LAB」ついに始動！AR・VR・多視点映像が楽しめる5G時代のコンテンツ公開

ソフトバンク株式会社は、グローバル・ガールズグループ・NiziU(ニジュー)とコラボレーションし、新たなプロジェクト「NiziU LAB(ニジュー ラボ)」を、2021年2月10日(ニジューラボの日)より始動した。NiziUを使用した新CMもスタート、メイキング動画等も公開した。(動画はこの記事の最下部に掲載)

ソフトバンクとNiziUがコラボレーションして誕生した、NiziUを楽しみつくすことができる同プロジェクトでは、踊るNiziUをスマホのカメラを通して好きな場所に出現させて楽しめるARコンテンツや、彼女たちが目の前にいるかのように歌って踊るVR映像、様々なアングルから楽しめるFR(Free view point Reality:多視点)映像を続々と公開。5G(第5世代移動通信システム)時代ならではの視聴体験を実現する “ソフトバンク”の「5G LAB」と、NiziUが作り出す様々な映像・コンテンツを通じて「次世代のエンタメ体験」を体現するような、これまでにない新しい体験を創出していく。

第一弾では2/1にNiziU公式Twitterで楽曲制作が発表され、ファンの間でも大きな話題となっている2ndシングル曲「Poppin’ Shakin’」をテーマソングとして採用。同プロジェクトでは、「Poppin’ Shakin’」と、真似したくなる新ダンスをどこよりも早く楽しむことができる。また、「NiziU LAB」の魅力を紹介する新テレビCM「NiziUを楽しみつくそう」篇を、同日から全国で放映開始した。(動画はこの記事の最下部に掲載)

【「5G LAB」とは】

エンタメやスポーツを中心にラインアップし、スマートフォンやタブレットなどで、キャリアを問わずに楽しめるサービスである「5G LAB」。「AR SQUARE」「VR SQUARE」「FR SQUARE」「GAME SQUARE」の4つのカテゴリーがあり、5G環境で快適に利用できるようになっているが、4G(LTE)環境でも利用可能だ(5G対象エリアは限られる) 。なお、コンテンツの視聴には別途通信料が発生する。

同特設サイトでは、新テレビCMやキャンペーン情報のほか、踊っているNiziUの映像を、スマホのカメラを通して好きな場所に出現させてパフォーマンスを楽しめるARコンテンツ「#どこでもNiziU」や、目の前でメンバーが歌って踊る、特等席にいるかのような臨場感あふれる体験が可能なVRコンテンツ「NiziU“超接近”シアター」、様々なアングルからパフォーマンスを見ることができ、自分好みの映像を好きなだけ楽しめるFRコンテンツ「NiziU“マルチアングル”シアター」など、思い思いの方法でNiziUを楽しみつくせる、今までにないコンテンツを続々と公開。AR・VR・FRコンテンツは、「5G LAB」の各アプリをダウンロードすることで、誰でも無料で利用できる。



メンバーの歌やダンスを楽しめるコンテンツに加え、メンバー全員でゲームを楽しむコンテンツや、各メンバーからのメッセージなどを、順次公開予定だ。公開は、毎週水曜日の【20時】を予定(一部例外あり)している。なお、AQUOS sense5G、AQUOS zero5G basicにおいては、現在「#どこでもNiziU」の映像を再生できないが、再生可能な状態になり次第、アプリや公式ホームページ内で告知予定だ。



■#どこでもNiziU(AR SQUARE)

手のひらで、机の上で、街中で――。

WithUのためのステージは無限大!

NiziU LABのテーマソング Poppin’ Shakin’ を、あなたの好きな場所で踊ってもらいませんか?

AR(拡張現実)で、NiziUがいろいろな場所に登場してくれます。

■​NiziU“超接近”シアター(VR SQUARE)

WithUの目の前で!メンバーが Poppin’ Shakin’ をパフォーマンス!

さぁ、NiziU LABだけの特等席を楽しもう!

VRゴーグルを付けると、臨場感が大幅アップです。

■NiziU“マルチアングル”シアター(FR SQUARE)

NiziU LABのテーマソング Poppin’ Shakin’ を、いろいろなアングルで楽しめます!

5つのカメラで、NiziU LABだけの臨場感溢れるパフォーマンスをお届け。

WithUなら最低5回は見たくなる…?

さぁ、あなたの推しアングルはどれですか?

「NiziU LAB」の魅力を紹介する今回の新テレビCMでは、新曲「Poppin’ Shakin’」を採用。同テレビCMでは、NiziUのメンバーがひょっこりと顔を出し、白戸家のお父さんと初対面するシーンから始まり、ダンサブルな楽曲に乗せて、ダイナミックで思わず真似したくなるダンスを、NiziUが元気いっぱい踊るというもの。新曲「Poppin’ Shakin’」とダンスの盛り上がりに合わせ、ステージは渋谷、ケーキの上、レインボーブリッジ、LEDステージと次々に変わる。メンバーが色々なステージで踊る様子を通じて、「NiziU LAB」で楽しめるコンテンツが、まるでおもちゃ箱のように紹介されていく。

▼ 新テレビCM概要

■【動画】ソフトバンク CM NiziU LAB「NiziUを楽しみつくそう」篇(30秒)

■【動画】グループver/メイキング】ソフトバンク NiziU LAB × 新曲♪Poppin’ Shakin’

■【動画】【メンバーソロver/メイキング】ソフトバンク NiziU LAB × 新曲♪Poppin’ Shakin’

■【動画】【インタビュー】ソフトバンク NiziU LAB × 新曲♪Poppin’ Shakin’

ソニーミュージック×JYPの合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project」より、1万人から選び抜かれたグローバル・ガールズグループ。プレデビュー作となったDigital Mini Album『Make you happy』が“女性アーティスト初”のデジタルランキング3部門同時1位獲得の快挙や、デジタルアルバム10万ダウンロード超えを実現し、全世界の音楽チャートにおいて110冠を達成。リードトラック「Make you happy」ストリーミング累計再生回数も1億回超え、さらにMusic VideoのYouTube再生回数は2億回を突破し、今なおスマッシュヒットを記録中。2020年12月にSingle『Step and a step』で念願のデビューを果たし、オリコン週間シングルランキングやBillboard JAPANの総合チャート第1位に輝く。2020年末には「第62回 日本レコード大賞」特別賞を受賞、“デビュー後わずか29日”という短期間で「第71回NHK紅白歌合戦」にも初出演し、その圧倒的な存在感を視聴者に焼き付けた。2021年4月7日に、待望の2nd Single『Take a picture/Poppin’ Shakin’』をリリースする。​