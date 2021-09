タクシー100台の窓ガラスがサイネージに！TBS×スヌーピー誕生70周年記念コラボ「Canvas」が都内を走行

シェア

国内初の車窓モビリティサイネージサービス「THE TOKYO MOBILITY GALLERY Canvas」(「Canvas」)を運営する株式会社ニューステクノロジーは、TBSとスヌーピー(PEANUTS)の誕生70周年を祝う特別コラボレーション企画「TBS 70th Anniversary celebrating with PEANUTS」として、「Canvas」を活用した100台のスヌーピーコラボタクシーが、2021年9月13日(月)〜26日(日)の期間限定で都内を走行することを発表した。

同社は、今後もタクシーを起点に人々の「移動」に伴う体験価値の向上と豊かな社会につながるモビリティサービスを追求し、モビリティ産業への貢献をめざすと同時に、各種媒体及び広告主からの参画を広く募って行くと述べている。





THE TOKYO MOBILITY GALLERY Canvas 概要

THE TOKYO MOBILITY GALLERY Canvasは、「東京に新たなギャラリーを」をコンセプトに、都内を走行するタクシー車両の空車時間を活用して、タクシーの後方のサイドガラスに広告を映し出す国内初の車窓モビリティサイネージサービスだ。2021年5月31日よりJPN TAXI 100台で運用を開始。今後、段階的に対象車両を増加し、S.RIDEの株主タクシー会社が保有するJPN TAXIを中心に搭載予定だ。また、今後の方針として、将来的には従来の屋外広告の枠を超え、タクシー配車アプリ「S.RIDE」で取得した位置情報などのデータと連携し、ロケーションや時間帯に最適化した広告やその他情報を表示できるよう開発を進めていくとのことだ。





■【動画】”THE TOKYO MOBILITY GALLERY Canvas” CONCEPT MOVIE

「We can go anywhere. 出かけよう、新しい明日へ。」

同企画は、「TBS 70th Anniversary celebrating with PEANUTS」の第3弾として、「We can go anywhere. 出かけよう、新しい明日へ。」をテーマとした、特別コラボレーションのラストを飾るキーアート100種をタクシー100台の窓ガラスに掲出し、100台100通りのスヌーピーとのコラボタクシーが都内を明るく彩るというものだ。



走行期間 9月13日(月)〜9月26日(日) 走行エリア 東京都内

© 2021 Peanuts Worldwide LLC

THE MARKET powered by TBS

TBSのフラッグシップストア「THE MARKET powered by TBS」では、ここでしか買えない限定グッズも用意して、9月18日(土)よりスヌーピーコラボ第三弾の販売をスタートする。入店について、PassMarketにて事前予約(無料)を受け付けている。(「PassMarket(パスマーケット」の会員登録は不要。なお、新型コロナウイルスの流行状況などにより、日程及び営業時間等が変更となる場合あるため、「THE MARKET powered by TBS」の公式HPなどで状況を確認することを推奨している。

▼ THE MARKET powered by TBS 店舗情報

住所 東京都港区赤坂5-3-1(東京メトロ千代田線赤坂駅3b出口) 営業時間 11:00~19:00 定休日 なし(年末年始をのぞく)

PassMarket(パスマーケット)「THE MARKET powered by TBS」URL:

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/?slt=&egt=&la=&search_bar_query=TBS%C3%97PEANUTS

THE MARKET powered by TBS公式HP:https://www.tbs.co.jp/The-Market/