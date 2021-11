KDDI、国際宇宙ステーションISSの360度カメラ映像で宇宙生活を体感できるVR動画を配信開始　船外活動の様子も初登場

KDDI株式会社は2021年11月29日(月)10時から、国際宇宙ステーションに設置した360度カメラによって撮影された宇宙遊泳や国際宇宙ステーション(ISS)の生活を体感できるVR動画「Space Explorers: The ISS Experience」の“エピソード3”を「auスマートパスプレミアム」限定で配信開始することを発表した。



KDDIは韓国、カナダ、中国、アメリカの通信事業者と、高品質で魅力的なオリジナルXRコンテンツの制作支援を目的に5G時代の国際XRコンテンツ制作アライアンスを2020年9月に設立。同アライアンスでは世界規模のコンテンツ制作会社であるFelix & Paul Studios、Atlas V、Triggerと連携し、XRコンテンツの共同開発に取り組み、XR分野での知見を蓄積している。

その1弾として国際宇宙ステーション(ISS)を体験できるVR作品「Space Explorers: The ISS Experience」(全4エピソード)をFelix & Paul Studios(フェリックス アンド ポール スタジオ)と共同開発し、本日第3話を公開する。なお、“エピソード1”、“エピソード2”はリリースして以来,auスマートパスプレミアムのVRコンテンツの中では再生順位1位をキープした人気コンテンツとなっている。



「Space Explorers: The ISS Experience」は、国際宇宙ステーション(ISS)で人生をも変えるミッションに挑む8名の宇宙飛行士たちの姿を描いた全4エピソードの没入型VRコンテンツ。撮影に2年以上費やし、クルーにも独占インタビューを実施。宇宙での生活の喜び、驚き、危険を身近に体感することができる。“エピソード3”では国際宇宙ステーションで生活し、働く機会を得た選ばれた人々の間で、宇宙文化が育まれていく様子が撮影されている。









また、エピソード3には船外活動の様子も初登場する。外部から撮影した宇宙の映像には専用にカスタマイズした“外宇宙カメラ”を使用。外宇宙カメラをISSのロボットシステム“カナダアーム2”に装着し、約15時間の360度(3D)映像を記録した。宇宙空間の厳しい温度差(-155°Cから+121°Cまで)や太陽光には、専用のカメラレンズを搭載して対応した。



【エピソード 3- Uniteのストーリー】

国際宇宙ステーションで生活し、仕事をしている数少ない人々の間で、独自の宇宙文化が芽生えていく。懐かしい友人たちも国際宇宙ステーションにやってきて、初めて宇宙飛行士の半数がステーションで再会する。再び一つのミッションが終わり、次のミッションが始まる。人間の宇宙進出の夢を共に実現する仲間として、クルーは独自の視点をより強く共有する。

Felix & Paul Studiosはエミー賞受賞歴を誇る体感型エンターテインメントを制作するスタジオとして、他の追随を許さない魅力とインスピレーションあふれるコンテンツを世界中の視聴者やSpace Media社に提供している。

Felix & Paul Studiosで制作するコンテンツは、5G対応のスマートフォンやタブレットによる360度モバイル向けコンテンツ、ドームやプラネタリウムの360度全天球投影、Oculusヘッドセットを使用した完全没入型VR、科学センターや宇宙センターなど大規模な投影、映画館でのジャイアントスクリーン投影、PHI Studioとの提携により2021年に予定されているツアー型の実物大の体感型展示「THE INFINITE」など、多様な体感型形式で配信される。現在、画期的なARのコンテンツも制作中。Felix & Paul StudiosはISS米国立研究所がOfficial Implementation Partnerとして認定している唯一のメディア企業。



NASA、SpaceX、バラク・オバマ元大統領、ミシェル・オバマ元大統領夫人、ビル・クリントン元大統領、レブロン・ジェームズ、エミネム、ウェス・アンダーソン、ブリー・ラーソン、ジェフ・ゴールドブラム、ビル・マーレイなど

●オリジナル作品

The Space Explorers シリーズ、Traveling While Black、MIYUBI、Nomadsシリーズ、Strangers with Patrick Watson、The Confessionalシリーズ

●既存の大ヒット作品

Jurassic World、Cirque du Soleil、Fox Searchlight’s Wild and Isle of Dogs