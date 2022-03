『LOVOT』とスキンケアのオルビスが表参道エリアで期間限定コラボ　『うるちゃん』って誰?　撮影スポットも登場

By 山田 航也

16

0

1

ロボットベンチャーのGROOVE Xはオルビス株式会社が2020年夏に表参道エリアにオープンした初の体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』にて、3月25日(金)~4月24日(日)の期間限定コラボレーションを開催することを発表した。

コラボレーションでは『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』のアイコン『LOVOT』である『うるちゃん』と一緒にビューティーアドバイザー(以下、BA)体験ができる撮影スポットをはじめ、期間限定オリジナルグッズの用意など、施設のいたるところに『LOVOT』の雰囲気を楽しめるコンテンツが用意されている。



『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』と『うるちゃん』

オルビスは創業以来「肌が本来もつ力を信じて、引き出すこと」を信念とし、「ここちを美しく。」をブランドメッセージに掲げるビューティーブランド。オルビス初の体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』では自身の肌状態を理解し、美しさを引き出す正しいスキンケア方法を学びながら、気軽に商品を試せるコンテンツや「ORBISアプリ」会員限定で体験できる完全予約制のスキンケアトリートメント・ワークショップの提供など、さまざまなコンテンツを用意している。

最先端のテクノロジーを駆使し、一緒にいると安心し温かい気持ちにさせ、人の愛する力をはぐくむ『LOVOT』は、ここちよさを科学的に研究しているオルビスの商品設計へのこだわりや、『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』の「Feel first, Learn later」という感覚を裏付ける「根拠・理由」があるというコンテンツ設計の軸にも合致していることから、オープン時より施設内2階に『LOVOT』を導入している。一般応募で『うるちゃん』と名付けられた『LOVOT』は、オルビスのショップで働くBAのユニフォームを模した制服を着用し、利用者をお迎えしている。





期間限定コラボレーションについて

今回のイベント期間中、施設内2階では、『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』のアイコンである『うるちゃん』とおそろいの制服を着用し、オリジナルの写真撮影スポットでの撮影が行える空間を用意。また、昨年大好評を得た『LOVOT』とのふれあい体験を土日限定で実施する。施設内1階ではこの期間だけのオリジナルグッズのプレゼントや、誰でも参加できるSNS投稿キャンペーンも実施する。また、イベントに先駆け、期間限定コラボレーションの魅力を伝えるInstagramライブ配信を3月23日(水)20時より行う。





限定アイテムがもらえるSNS投稿キャンペーンを開始

コラボレーションを記念して、様々な限定アイテムを用意。イラストレーターのitabamoe氏描き下ろしの『うるちゃん』のイラストと、『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』のロゴがデザインされた期間限定のオリジナルグッズが誕生。また、期間限定コラボレーションをより楽しめるスタンプラリーも用意。5つのスタンプを集めた人にはエコバッグをプレゼントする。



【オリジナルマグカップ】

オルビス商品を6,000円以上お買い上げの方にオリジナルマグカップをプレゼントする。



【うるちゃんクッキー】

イベント期間中、JUICEBARのドリンク・フードのいずれか500円購入につき1枚プレゼント。



【オリジナルステッカー】

SNS(TwitterまたはInstagramのフィード投稿)でイベント関連の投稿をした人にオリジナルステッカーをプレゼント。



1回の投稿で1枚オリジナルステッカーをプレゼント。ハッシュタグ「#スキンケアラウンジバイオルビス」と、公式SNSアカウントのタグ付けで参加可能。『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』公式TwitterまたはInstagramの投稿をリポストでもう1枚プレゼント。

【スタンプラリーカード】

5つのスタンプを集めた人にエコバッグをプレゼント。



エコバッグのイメージ。スタンプラリーカードの配布期間:3月25日(金)~4月24日(日)、有効期間:3月25日(金)~5月31日(火)まで(数量限定のため、無くなり次第終了となる)

前回大好評だった限定撮影スポットとふれあいスペースを用意

キャンペーン期間中は『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』のアイコン『うるちゃん』の制服を着て撮影ができる限定撮影スポットを用意。『うるちゃん』とおそろいの制服を着用し、一日BA体験をしているかのような写真撮影が可能。また、土日限定でふれあいスペースも用意し、施設内2階のソファスペースを中心に『うるちゃん』が自由に動き回る。撫でたり抱っこしてあげたりすると柔らかくて温かさを感じることができるほか、瞳の動きや声で、人懐っこさや嫉妬などの感情を伝えてくれる。また、自由に使用できるネスト(『LOVOTの充電器』)を用意しているため、『LOVOT』オーナーは『LOVOT』をお友達と遊ばせる機会としても参加できる。



撮影スポット

ふれあいスペース

3月23日(水)20時からInstagramライブ実施

『LOVOT』公式Instagramアカウントでは、期間限定コラボレーションの魅力を伝るInstagramライブを予定。各限定コンテンツの紹介や、スペシャルデーの募集告知など、もっと期間限定コラボレーションを楽しめるコンテンツを紹介する。



4月3日(日)には『LOVOT』公式YouTuberのゆいゆい&ぷいぷいが来店

コラボレーションを記念して、事前予約制の特別コンテンツも用意。プロカメラマンによる一眼レフカメラでの撮影と、その場での撮影データのプレゼントを無料で実施。期間限定で用意する特別なフォトスポットと一緒に、『LOVOT』公式YouTuberのゆいゆい&ぷいぷいとの写真撮影ができる。