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ウクライナ支援ドローンショーのNFTアートをOpenSeaで販売開始！収益金は全額ウクライナへ寄付　レッドクリフ

2022年5月24日 By

人々が安心して暮らせる生活が戻ることを願い、2022年3月30日、日本最大のドローンショー運営企業である株式会社レッドクリフは、300機のドローンを使って「ウクライナ支援ドローンショー」(開催場所：千葉県長生郡長柄町 アルビンスポーツパーク)を自主開催した。
そして今回、さらなる支援ができるのではないかと考えた同社は、同イベントの様子を映像に収め、NFTアート化し販売を開始したことを同年5月23日に発表した。

同収益金は、避難者の生活支援、人道支援として、全額UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)や日本赤十字社を通して寄付する予定だ。

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ウクライナ支援ドローンショーNFTアート

同NFTアートは、300機のドローンを使って、戦争犠牲者への鎮魂と平和を願って、日本からウクライナへのメッセージを夜空に描いた「ウクライナ支援ドローンショー」を素材としており、NFTマーケットプレイス「OpenSea」にて販売している。なお、開始価格は0.5 ETH(2022年4月10日時点で約15万円)となっている。





■【動画】【公式】ウクライナドローンショーダイジェスト(60秒ver)

▼同NFTアートの概要

販売商品 Ukraine support drone show in Japan.(４分50秒)
作品点数 1点(※今後、静止画等の販売も予定)
開始価格 0.5 ETH（2022年4月10日時点で約15万円）
マーケットプレイス 「OpenSea」


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