音声アシスタントアプリ「Zeeny」に『タチコマ』が登場 時報や目覚まし、タイマーなどを録り下ろしボイスでお知らせ

株式会社ネインは音声で時報、予定、スマートフォンのバッテリー残量などをお知らせしてくれるiOS/Androidアプリ『Zeeny アシスタント』のサブアシスタントに、Netflixオリジナルアニメシリーズ『攻殻機動隊 SAC_2045』の『タチコマ』が追加されることを発表した。アプリを無料でダウンロードし、アプリ内『Zeeny ボイスストア』にてキャラクターを購入することで、利用可能。



タチコマのかわいくて元気なボイスが毎日の時間をサポート

公安9課をサポートしている「タチコマ」(CV .玉川砂記子)のかわいくて元気なボイスがあなたの時間管理をお助けする。「あ、もうバイトの時間だった…」「やばい!配信が始まっている」など、毎日時間管理に追われるあなたのために、日常を音声でアシストしてくれる。



上記はセリフの一例で、購入すると60種類近くの音声をアプリで楽しめる。さらに対応デバイスZeeny ANC 、Zeeny T★Box、Zeeny Artist(※順次対応)と組み合わせると、デバイスの操作音を「タチコマ」ボイスにすることができる。

『タチコマ』サブアシスタント詳細

購入方法 『Zeeny アシスタント』iOS/Androidアプリ内で有料購入 発売開始日時 2022年6月10日(金)15:00〜 販売価格 2,200円(税込) 販売形態 アプリ内販売

「攻殻機動隊 SAC_2045 × T★Box」コラボレーションスピーカーと連動

タチコマVPAを設定した状態のアプリと、2022年6月20日まで予約受付中の「攻殻機動隊SAC_2045 × Zeeny T★Box」コラボレーションスピーカーを接続させると、ここでしか聞くことができないシークレットボイスが再生される。



「攻殻機動隊 SAC_2045 × T★Box」コラボレーションスピーカー

購入方法 公式オンライン販売サイトZeeny.comにて予約販売 予約期間 2022年4月29日(金)11:00から2022年6月20日(月)23:59まで 製品発送 2022年8月頃より順次発送予定 販売価格 18,800円(税込・送料別) 商品ページ https://zeeny.com/collections/speaker/products/zeeny-tbox-ghostintheshell-sac2045

『Zeeny アシスタント』アプリの特徴

あなたの好みのバーチャルパーソナルアシスタントが、大切な情報をお知らせしてくれる。好きなタイミングで情報をお知らせする音声合成のメインアシスタント、定期的に情報を伝える生声のサブアシスタントがいる。



・メインアシスタント機能

画面のメインアシスタントをタップすると現在時刻、次の予定、天気、スマートフォンのバッテリー残量をお知らせする。読み上げる情報は、設定で選択することができる。 画面のメインアシスタントをタップすると現在時刻、次の予定、天気、スマートフォンのバッテリー残量をお知らせする。読み上げる情報は、設定で選択することができる。 ・サブアシスタント機能

日常の気になる情報を音声で自動的にお知らせする。マナーモードを解除することで利用できる。スマートフォンの画面を閉じていても利用可能。知らせる情報は設定することができる。 ・時報

1時間毎に時間をキャラクター音声でお知らせする。 ・アラーム

任意に設定した時間をキャラクター音声でお知らせする。 ・予定

予定の10分前をキャラクター音声でお知らせする。 ・天気

3時間後の天気をキャラクター音声でお知らせする。 ・スマートフォンのバッテリー残量

スマートフォンのバッテリー残量が減った際に、キャラクター音声でお知らせする。

「攻殻機動隊 SAC_2045」

NETFLIXにて全世界独占配信中のフル3DCGアニメーション作品。原作は1989年に士郎正宗氏により発表された『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』。情報ネットワークとサイボーグ(義体)技術の発達により人々の意思が“電脳”に繋がれた近未来において、電脳犯罪に立ち向かう全身義体のサイボーグ・草薙素子率いる攻性の組織、攻殻機動隊を描いた物語。『攻殻機動隊S.A.C.』シリーズの神山健治氏と『APPLESEED』シリーズの荒牧伸志氏が共同監督としてタッグを組み、迫力のサイバーパンクアクションと、草薙素子たちの全く新しい物語が描かれる。