渋谷パルコで「攻殻機動隊 SAC_2045」展覧会を期間限定開催　VR展示やイラストカード集、記念グッズも　Season2公開記念

『攻殻機動隊 SAC_2045』のSeason2の公開が、Netflixで始まっていますね。楽しんでいますか? その展覧会も開催されますよ!!

株式会社パルコは、2022年5月23日(月)よりSeason2の公開がNetflixで始まった『攻殻機動隊 SAC_2045』を記念して展覧会「攻殻機動隊 SAC_2045 EXHIBITION “In The Shell”」を渋谷PARCOで期間限定で開催する。

さらに新作描き下ろし2点を含めた20点のアートワークを掲載したイラストカード集「攻殻機動隊 SAC_2045 Art Cards Collection」を展覧会場にて先行発売する。



©Shirow Masamune, Production I.GKODANSHAGITS2045

情報ネットワークとサイボーグ(義体)技術の発達により人々の意思が「電脳」に繋がれた近未来において、電脳犯罪に立ち向かう全身義体のサイボーグ・草薙素子 率いる攻性の組織が「攻殻機動隊」。

1989年に「ヤングマガジン増刊 海賊版」(講談社)にて士郎正宗が原作漫画を発表、連載開始以来、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群を構成し、世界中に驚きと刺激を与え続けてきた「攻殻機動隊」シリーズ。





攻殻機動隊 SAC_2045の展覧会を渋谷PARCOで開催

「攻殻」史上初のフル3DCGアニメーションである最新作『攻殻機動隊 SAC_2045』のSeason2が5/23(月)からNetflixにて全世界独占配信中。その配信を記念して、渋谷PARCOにて6/3(金)~6/20(月)の期間限定で、VRを用いた展示やオリジナルグッズを販売する展覧会「攻殻機動隊 SAC_2045 EXHIBITION “In The Shell”」を開催する。





VR展示も

展示内容として、『攻殻機動隊 SAC_2045』の数々のアートワークを展示。さらに3次元空間での新たなクリエイティブ表現と体験のデザインを開拓する実験的プロジェクト/コミュニティーである「NEWVIEW(ニュービュー)」と連携し、NEWVIEW AWARDS 2020でPARCO PRIZEを獲得した0b4k3氏によるVRを用いた展示を実施。



また、会場の制作ディレクションは東京を拠点とするクリエイティブエージェンシーであるmaxillaが手がける。



イラストカード集を先行販売

さらにPARCO出版にてキャラクターデザインを手がけたIlya Kuvshinov(イリヤ・クブシノブ)氏による新作描き下ろし2点を含めた20点のアートワークを掲載したイラストカード集「攻殻機動隊 SAC_2045 Art Cards Collection」(定価1,980円)を展覧会場にて先行発売する。

※一般発売予定日: 6/22(水)





展覧会・書籍概要

展覧会タイトル: 攻殻機動隊 SAC_2045 EXHIBITION “In The Shell”

会期:2022年6⽉3⽇(金)〜2022年6⽉20⽇(月)

会場:渋谷PARCO4F PARCO MUSEUM TOKYO (東京都渋谷区宇田川町15-1)

営業時間:11:00〜20:00

※6/3(金)〜6/5(日)は事前予約での入場となる。詳細は下記展覧会公式HPを確認のこと。

※最終日は18:00閉場

※入場は閉場の30分前まで

※感染症拡大防止の観点から、入場者数の制限、営業時間の変更及び休業となる場合がある。渋谷PARCOの営業日時を確認のこと。

渋谷PARCO公式サイト https://shibuya.parco.jp/

⼊場料:700円(税込)

展覧会公式HP URL: https://art.parco.jp

主催:パルコ

会場制作:maxilla

技術協力:NEWVIEWプロジェクト・STYLY・HTC NIPPON株式会社・レノボ・ジャパン合同会社





書籍タイトル:攻殻機動隊 SAC_2045 Art Cards Collection

一般発売予定日:2022年6月22日(水)

※展覧会にて先行発売

定価 1,980円(10%税込)

仕様:判型 210×138mm(A5判変型)/広演色印刷/カードブック

収録枚数:描き下ろし作品2点を含めた20枚

VR展示詳細

3次元空間での新たなクリエイティブ表現と体験のデザインを開拓する実験的プロジェクト/コミュニティーである「NEW VIEW(ニュービュー)」と連携し、NEWVIEW AWARDS 2020でPARCO PRIZEを獲得した0b4k3氏によるVRを用いた展示を実施。

【VR展示タイトル】

RE:INSTALLING THE GHOST

【VR展示概要】

「あなたにも私にもわかりません。現実かもしれないし、幻かもしれない。もしかしたら夢だったのかも」

「しかし、あなたがこれを無事に終え、晴れて“3例目”になれた時、確かな“あなた”がそこには在るのでしょう」

【クレジット】

Director: 0b4k3

Art Director: Rintaro

Cyborg Modeler: tanitta

Engineer: fotfla

Generalist: Reflex

Desginer: Daiya Tanabe

Special Thanks: Cap

技術協力

NEWVIEWプロジェクト ・ STYLY ・ HTC NIPPON株式会社 ・ レノボ・ジャパン合同会社



0b4k3・NEW VIEW 概要

●0b4k3

VRクラブ「GHOSTCLUB」主催、Director。近年はVRSNS「VRChat」内で開催された「SANRIO Virtual Fes in Sanrio Puroland」一部会場のディレクションや、「FORGOTTEN[Vocal:ermhoi (Black Boboi / millennium parade)]/ MONDOGROSSO」 の2DMV、VRMVのディレクションを担当。また、渋谷PARCOにて開催された「NEWVIEWFEST 2021」ではXRライブを行うなど、VRDJとしても活動している。



●NEWVIEWプロジェクト

3次元空間での新たなクリエイティブ表現と体験のデザインを開拓する実験的プロジェクト/コミュニティーとして2018年1月始動。多様なジャンルのアーティストと実験的作品を仕掛け、新たな表現を社会提示する活動のほか、「NEWVIEW AWARDS」、xRを総合芸術として学ぶアートスクール「NEWVIEW SCHOOL」を展開し、次世代クリエイターの発掘・育成・交流・発信を行う。



展覧会記念グッズ

ロングTシャツ 7,150円(税込)



Tシャツ(メインビジュアル) 4,950円(税込)



Tシャツ(タチコマ) 4,400円(税込)



トートバッグ 2,090円(税込)



アクリルキーホルダー(ランダム) 400円(税込)





キャンバスアート 各2,970円(税込)





ステッカーセットA 1,100円(税込)



ステッカーセットB 1,100円(税込)





作品紹介

士郎正宗によるサイバーパンクSFの旗手「攻殻機動隊」、2045年の可能性

全身義体のサイボーグ・草薙素子のゴーストが見る夢は――

情報ネットワークとサイボーグ(義体)技術の発達により人々の意思が“電脳”に繋がれた近未来において電脳犯罪に立ち向かう全身義体のサイボーグ・草薙素子率いる攻性の組織、攻殻機動隊。

1989年に士郎正宗により発表された原作コミック『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』を起源とし、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群が展開され、その先鋭的且つ圧倒的な世界観とビジュアル表現により、全世界のクリエイターに影響を与えてきた近未来SFの金字塔が新たな未来像を提示する。



『攻殻機動隊S.A.C.』シリーズの神山健治と、『APPLESEED』シリーズの荒牧伸志が共同監督としてタッグを組み、田中敦子、大塚明夫、山寺宏一ほか『攻殻機動隊S.A.C.』シリーズのオリジナルキャストが集結。迫力のサイバーパンクアクションと、草薙素子たちの全く新しい物語が描かれる。(敬称略)

制作はProduction I.G × SOLA DIGITAL ARTS。

Netflixシリーズ『攻殻機動隊 SAC_2045』シーズン1は、Netflixにて2020年4月より全世界独占配信中。そして、待望のシーズン2は、Netflixにて2022年5月23日(月)より全世界独占配信中。