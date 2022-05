『攻殻機動隊 SAC_2045』コラボレーションBluetoothスピーカーの予約販売を実施中 草薙素子の音声を搭載

By 山田 航也

株式会社ネインはZeenyシリーズ初の独自の音場拡張技術Virtual Sound Field搭載のBluetoothスピーカー『Zeeny T★Box」とNetflixオリジナルアニメシリーズ『攻殻機動隊 SAC_2045』のコラボレーションモデルの予約販売を開始することを発表した。販売価格は18,800円(税込・送料別)。



電脳で話しかけられる感覚を味わえるコラボスピーカー

「Zeeny T★Box」はシアターサウンドをコンパクトな筐体で楽しめるコストパフォーマンスの高いBluetoothスピーカー。サウンドバーよりも小さなサイズでサウンドバー以上の音の拡がりを楽しむことができる独自の音場拡張技術「Virtual Sound Field」(バーチャルサウンドフィールド)を搭載し、耳元で音を聴いているような錯覚を覚えさせるような音を提供する。



コラボレーションモデルは『攻殻機動隊 SAC_2045』の草薙素子(CV.田中敦子)による録り下ろしシステム音声のほか、同モデルでしか聴くことができない「シークレットボイス」を搭載。草薙素子が電脳に直接話しかけてくるような感覚を楽しめる。



コラボレーションデザイン(画像はイメージ。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がある。)

コラボレーションモデルにはここでしか聞くことができない、草薙素子(CV.田中敦子)の録り下ろし「操作音」「シークレットボイス」を搭載。※収録ボイスの内容は変更になる場合がある。

攻殻機動隊SAC_2045

NETFLIXにて全世界独占配信中のフル3DCGアニメーション作品。原作は1989年に士郎正宗により発表された『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』。情報ネットワークとサイボーグ(義体)技術の発達により人々の意思が“電脳”に繋がれた近未来において電脳犯罪に立ち向かう全身義体のサイボーグ・草薙素子率いる攻性の組織、攻殻機動隊を描いた物語。これまでアニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群が展開され、その先鋭的且つ圧倒的な世界観とビジュアル表現により、全世界のクリエイターに影響を与えてきた近未来SFの金字塔的作品。『攻殻機動隊S.A.C.』シリーズの神山健治氏と、『APPLESEED』シリーズの荒牧伸志氏が共同監督としてタッグを組み、迫力のサイバーパンクアクションと、草薙素子たちの全く新しい物語が描かれる。

【予約販売について】

購入方法 公式オンライン販売サイトZeeny.comにて予約販売 予約期間 2022年4月29日(金)11:00から2022年6月13日(月)23:59まで 製品発送 2022年8月頃より順次発送予定 販売価格 18,800円(税込・送料別) 販売元 株式会社ネイン 予約用商品ページ https://zeeny.com/collections/speaker/products/zeeny-tbox-ghostintheshell-sac2045

カンタン設置・接続「Zeeny T★Box」

テレビの音を改善しようと思っても、接続や設置場所を考えると面倒。「Zeeny T★Box」はその悩みを解消する。

イヤフォン出力があるテレビで利用する場合には、付属のステレオミニケーブルをテレビのイヤフォン出力に接続し、USBで給電するだけのかんたん接続。サウンドバーの様に大きな設置場所を必要とすることはない。また、スマートフォン等のBluetooth対応機器と接続する場合にはワイヤレスで接続でき、一度接続すると電源ON/OFFで自動的に機器と再接続する。







音場拡張技術「Virtual Sound Field」について

日本のオーディオベンチャーと共同開発した独自技術を専用にチューニングして搭載。音場を拡張することで、耳元で音を聴いているような錯覚を覚えさせるような音を提供する。

Virtual Sound Fieldモード(通称:VSFモード)はシアターモード、ミュージックモード、オムニモードの3つの音場を設定できる。シアターモードは正面から聴いたときに音場を左右に大きく拡げた音になる。スマートフォンで動画を観たときに、大画面で見ているような錯覚を覚える。ミュージックモードは音場の拡がりを作り出しながら、低音から高音まで音楽の音色を楽しむために調整したモード。オムニモードはスピーカーが正面にないときでも、音像が心地よく定位する効果を狙ったモード。



音声コーデックはSBC、AAC、aptXHDに対応している。接続したスマートフォンに最適なコーデックを自動で選択し、最高の音質を提供する。また、専用アプリ「Zeeny アシスタント」で音質や、操作音をあなた好みにカスタマイズすることも可能。



その他の仕様

型番 ZNY17/BK/114 通信方式 Bluetooth 5.1 対応コーデック SBC / AAC / aptX HD 通信距離 最大約10m

同機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては雑音が入ったり音が途切れたりすることがある。また、動画を視聴する場合、映像と音声にズレが発生する場合がある。 使用スピーカー 4W 1.75 インチ×2 エンクロージャー方式 パッシブラジエーター方式 電源 リチウムイオンバッテリー 充電 USB Type C 電池持続時間 約12時間

音量や再生楽曲、周囲の温度など使用状況により記載の時間と異なる場合がある。 最大外形寸法 幅178mm x高さ61.5mm x 奥行57mm 質量 約370g 防水 IPX6 その他 ※本製品は全てのBluetooth 機器との動作を保証するものではありません。

※分解・改造・修理はしないで下さい。感電やケガ、機能低下の原因になります。

※病院内・電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。ワイヤレス機器の使用が禁止されている場所での使用は控えて下さい。

※直射日光があたる場所や、温度が異常に高くなる場所(暖房機近くなど)に設置しないで下さい。