米国で1200万回再生を記録した第1話をYouTubeで公開『セサミストリート・メカビルダーズ』 日本初メカクッキーモンスターのパペット大阪上陸

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXTは、動画配信サービス「U-NEXT」で、2022年8月26日(金)よりセサミストリートの新作アニメーション『セサミストリート・メカビルダーズ』を独占配信する。その第1話「パイがやってきた」日本語版をYouTubeで無料公開した。この動画は米国ではひと月で1200万回再生を記録した。





第1話「パイがやってきた」YouTubeで無料公開

U-NEXTでの独占配信を記念して『セサミストリート・メカビルダーズ』の第1話「パイがやってきた」をセサミストリート日本公式YouTube上で無料公開を開始した(下記)。第1話のテーマは「物の性質」。

小惑星の衝突を防ぐために町の上空に出現した巨大なパイを食べてしまったメカビルダーズたちが、パイと同じ性質の、代わりとなる身近なものを必死に考えます。町を救うため、様々な代用品を試すメカビルダーズたちを解決に導くものとは!?

同社は「オープニングの楽しい音楽と共に、時には失敗しながらもあきらめずに試行錯誤を重ねながら、楽しくチャレンジするメカエルモたちの物語を、お子さまと一緒にぜひお楽しみください」とコメントしている。

■セサミストリート・メカビルダーズ 1話:パイがやってきた【日本語吹替版】

Sesame Street Mecha Builders メカビルダーズ™ and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. ©2022 Sesame Workshop. All rights reserved.

『セサミストリート・メカビルダーズ』とは

個性豊かなキャラクター達と楽しみながら学べる『セサミストリート』を、50年以上に渡り届けてきた非営利団体セサミワークショップが新たに手掛けた、初の3D CGIアニメーション『セサミストリート・メカビルダーズ』。

この作品では、エルモ、クッキーモンスター、アビーが、訓練中のロボット・ヒーロー、メカエルモ、メカクッキーモンスター、メカアビーとして登場し、STEM(科学・技術・工学・数学)の力を使って、街中で起こるおかしな問題を解決に導く。

詳細は関連記事「エルモたちが巨大なロボットに変身?アメリカで話題沸騰中のセサミ新作『セサミストリート・メカビルダーズ』とは」を参照。



Sesame Street Mecha Builders メカビルダーズ™ and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. ©2022 Sesame Workshop. All rights reserved.

『セサミストリート・メカビルダーズ』配信に先立ち、セサミワークショップ日本代表の長岡学氏よりコメントが寄せられている。

長岡学氏 『セサミストリート・メカビルダーズ』のはじまりは2016年、セサミワークショップが毎年開催している社内ハロウィンイベントに遡ります。私のチームで、メカクッキーモンスターが大好物の巨大クッキーをゴジラと分け合うというアイディアを考え、段ボールを使ってロボットバージョンのクッキーモンスターを製作しました。そのアイディアがこのような素晴らしいアニメーションとなり、日本のファンの皆様やご家族にみていただけることを大変嬉しく思っています。





「Hello! セサミストリートの世界展」開催!

最新映像から舞台裏まで!セサミストリートの魅力がつまった「Hello! セサミストリートの世界展」開催!メカクッキーモンスターのパペットが登場。



8月17日(水)から8月29日(月)に、阪神梅田本店 8階 催事場にて「Hello! セサミストリートの世界展」が開催される。キャラクターや街並みを中⼼に、貴重な資料や実物パペットなどが展示され、日本初となるメカクッキーモンスターのパペットも登場。入場口付近では、ぬりえやU-NEXTで独占配信中のセサミストリート作品を放送するほか、展示会物販コーナーでセサミストリートグッズを購入された方に限定で『セサミストリート・メカビルダーズ』のキャラクターステッカーが配布される。

【展示会の詳しい情報はこちらから】

https://www.hello-sesamestreet.com/



Sesame Street Mecha Builders メカビルダーズ™ and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. ©2022 Sesame Workshop. All rights reserved.