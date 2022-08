VIAとトヨタマテリアルがAIを活用したフォークリフト作業の安全強化システムで提携　トヨタのAI検知能力と安全性の技術力を評価

By ロボスタ編集部

台湾のVIA Technologies, Inc.は、台湾時間の8月22日、TOYOTA Material Handling Taiwan Ltd.(TMHT)と、台湾におけるフォークリフト作業の安全性向上と作業現場の事故・災害防止を強化するため、AIヒト検知とドライバーの疲労・注意力低下検知機能を備えた「VIA Mobile360 フォークリフト・セーフティ・システム」の共同推進で提携したことを発表した。

なお、TOYOTA Material Handling Taiwan Ltd.(TMHT)は、株式会社豊田自動織機の台湾における総代理店として、物流業務に関するトータルソリューションを提供している。



過去2年間にわたる新型コロナウイルスの流行により、世界中の物流部門で大きな影響が発生している。物流倉庫等の現場では、より効果的なフォークリフトの安全性確保の必要性も高まりを見せている。TMHTは、世界の製造および物流セクターにおけるフォークリフトによる負傷や死亡の数を減らすため、「VIA Mobile360 フォークリフト・セーフティ・システム」を導入した。本システムは、ピンポイントで人を検知する機能を活用し、車両から危険な距離に人が近づくと、AIが検知してドライバーにリアルタイムで警告する。これによって複雑な作業環境における作業員の事故を防止する。



「VIA Mobile360 フォークリフト・セーフティ・システム」は、2PD(人物検知)+DSS(ドライバー・セーフティ・システム)で構成されている。フロントおよびリアPDカメラにより、作業員や歩行者などが車両に近づきすぎたことを検知すると、自動的にドライバーに警告を発する。カメラの設置高に応じて、4~5メートルの範囲を60~120°のレンジでカバーする。

VIA Mobile360 WorkX アプリは、カメラのキャリブレーションとシングルまたはデュアルアラートの選択等を迅速かつ便利に設定することができる。

■Stop Forklift Pedestrian Accidents: VIA Mobile360 Forklift Safety System

■VIA Mobile360 Driver Safety System for Forklift Operators

VIA Mobile360 フォークリフト・セーフティ・システムの特徴

VIA Mobile360 フォークリフト・セーフティ・システムは、屋内外の厳しい環境下でも揺るぎない信頼性を提供しつつ、設置が容易で、すぐにでも使える完全なソリューションを提供する、としている。

・スマートな人物検知

本システムの広角カメラは、カメラの設置高に応じて 4~5 メートルのエリアをカバーする人物検出ゾーンに対応。検出エリアとそれに伴う警告は、VIA Mobile360 WorkX スマートフォンアプリを使用して、1 ゾーン(警告)または 2 ゾーン(警告と重要)のいずれかに設定できる。

・DSS(ドライバー・セーフティ・システム)

DSS は、ドライバーカメラを通じ、疲労度やスマートフォンの使用、喫煙などの兆候をドライバーカメラで検出すると、オペレーターに警告を発する。

・豊かな視覚的認識

フロントカメラとリアカメラからのライブ映像ストリームを、オプションの 7 インチ CVBS ディスプレイに直接配信することが可能。また、人物を検知するとリアルタイムでビジュアルアラートが表示されるなど、使い勝手のよいインターフェースを備えている。

・堅牢な防水設計

IP67 規格に準拠した筐体、カメラ、ディスプレイ(オプション)、ケーブル、ブラケットなど、もっとも過酷な使用条件下で検証された高品質なアクセサリで構成。

・簡単なインストールと操作

VIA Mobile360 WorkX アプリにより、3台のカメラのキャリブレーション、設定の調整、ファームウェアのアップグレード、システムの Micro SD カードに保存されたビデオの表示とダウンロードを簡単に行なうことができる。

・対応車両

柔軟な設計により、主要メーカーのさまざまな内燃機関式および EV フォークリフトに搭載可能。

VIA Mobile360 フォークリフト・セーフティ・システムは全世界で提供を開始している。また、多様な顧客要件に対応するために幅広い構成が用意されている。



両社のコメント

TMHTのジェネラルマネージャーである黃明仁(Mingjen Huang)氏は次のようにコメントを寄せている。

「株式会社豊田自動織機は、2021年の世界フォークリフト市場において 28.44%のシェアを獲得、競合他社の2倍以上のシェアで首位に立っています。トヨタ自動車グループの製品品質に対するお客様の信頼は、お客様の安全作業を継続的に改善するための揺るぎないコミットメントとともに、当社のコアバリューでもあります。VIAとのパートナーシップは、より安全な人間中心のオペレーション環境の構築という当社の基本理念の実現を可能にするものです」

また、VIA インテリジェント・ソリューション事業部のジェネラル・マネージャーである吳億盼(Epan Wu)は、次のようにコメントしている。

「トヨタ自動車グループは、世界ナンバーワンのフォークリフトメーカーであり、台湾市場において TMHT と提携できることをうれしく思います。VIA Mobile360 フォークリフト・セーフティ・システムは、企業が作業現場の安全性を向上させるために積極的なアプローチを採用することを可能にします。本システムのピンポイントの検知能力は、従業員の負傷リスクを低減し、企業の保険や法的コストを削減するとともに、業務中断による潜在的な損失を低減します」



VIA Technologies, Inc.は、交通、産業およびスマートシティアプリケーション向けの革新的なスマートソリューションを通じ、ビジネスを高度な AI、IoT、コンピュータービジョンテクノロジーなどを提供。台湾・台北に本社を置く VIA のグローバルネットワークは、米国、アジア、ヨーロッパのハイテクセンターとリンクし、ハイテク、産業、運輸会社の多くを含む顧客と繋がりを持っている。