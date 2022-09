松任谷由実さんと荒井由実さんがメタバースで巡り合う！ドコモのメタバース「XR World」でユーミンの新曲MVを独占先行配信

シェア

株式会社NTTドコモは、バーチャル空間ならではのコミュニケーションが楽しめる同社のメタバースのサービス「XR World」にて2022年9月21日午前11:00から特別空間として松任谷由実50周年記念企画 「Call me back」World(〜2022年12月末頃)を開始する。

同企画は、2022年10月4日にアルバムが発売されることを記念してオープンするもので、松任谷由実さんの50周年記念ベストアルバム「ユーミン万歳!」に収録される新曲「Call me back」のミュージックビデオを再現したバーチャル空間だ。

また、新曲「Call me back」は、「50年の時を超えて」をテーマに現在の松任谷由実さんの歌声と、AIで再現された荒井由実さんの歌声により、ユーミン同士が初めてデュエットする楽曲となっている。同ワールドでは、新曲「Call me back」のミュージックビデオを、9月21日午後7:30から30日まで独占先行配信する。

同社は今後も、メタバースを通じてバーチャル空間ならではの新しいコミュニケーション文化を利用者に提供していくとともに、XRを中心とした多種多様な産業への貢献をめざすとのことだ。









ユーミン50周年記念企画!新曲MV独占先行配信

バーチャル空間上で松任谷由実さんと荒井由実さんが50年の時を経てアバター同士で巡り合う。 また、同ワールドを訪れてたファンの人は、バーチャル空間において、ユーミンのアバターとの自撮り撮影や、ベストアルバムの全楽曲の試聴を楽しめるほか、ミュージックビデオのメイキング映像同ワールド限定でみることが可能。加えて、9月21日午後7:30からは、「Call me back」のミュージックビデオのお披露目の場としてレッドカーペットイベントを開催。イベントでは、本人がアバターで登場、今回の楽曲に対する想いを直接聞くことができる。







▼松任谷由実50周年記念企画「Call me back」Worldへの参加方法

参加方法 XR World公式webサイトにアクセスし、「Call me back」Worldをタップして特別空間に入場 推奨環境 ■スマートフォン/タブレット:Android 10以降、メモリ8GB以上、■パソコン・Windows 10/11 ・mac OS(最新バージョン)※Macbook Pro(2020年モデル以降)推奨 ・第6世代Core i3 6300以上、メモリ8GB以上





TOWER RECORDS World – 松任谷由実 50th 特別展 –

「XR World」では、松任谷由実さんのデビュー50周年を記念して10月3日午前11:00から、タワーレコードの店舗を再現した特別空間「TOWER RECORDS World – 松任谷由実 50th 特別展 -」もトピックス開催予定だ。これまで発売された懐かしのアルバムジャケットや年表、タワーレコードのポップをみながら50年の軌跡をたどることができ、新曲の世界観を模したスペシャルエリアも展開される。 同ワールドおよび「TOWER RECORDS World – 松任谷由実50th特別展 -」は、事前予約が不要で、スマートフォンやPCから「XR World」にアクセスするだけで、簡単に楽しむことができる。



