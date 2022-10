“人間とアンドロイドを区別しない”不思議な喫茶店とアンドロイドが題材の名作『イヴの時間』瀬戸利樹&花乃まりあW主演で12月上演

吉浦康裕氏 原作の『イヴの時間』が、美しく繊細な手法で知られる荻田浩一氏の演出で2022年12月に上演されることが決定した。

『イヴの時間』は、『サカサマのパテマ』や『アイの歌声を聴かせて』の吉浦康裕氏が原作・脚本・監督を務め、2008年にインターネット上で配信された全6話構成のショートアニメーション作品だ。

なお、2010年に完全版として映画「イヴの時間 劇場版」が公開され、東京国際アニメフェア2010・第9回東京アニメアワード優秀賞OVA部門受賞作品、第14回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門審査員推薦作品となったアンドロイドを題材にした名作アニメーションである同作品は、分身ロボットカフェDAWNともコラボしている。

同作品の演出はミュージカル『王家の紋章』、ミュージカル『アルジャーノンに花束を』、音楽劇『ライムライト』など数々の名作舞台を手がけ、美しく繊細な演出手法で知られる荻田浩一氏。主演には「仮面ライダーエグゼイド」など映像を中心に活躍する瀬戸利樹さんと、元宝塚歌劇団花組トップ娘役の花乃まりあさんの二人を迎える。





未来、たぶん日本――。“人間型ロボット(アンドロイド)”が実用化されて間もない時代。

人々はアンドロイドを“家電” として扱う事が社会常識となっている。

高校生のリクオも、幼少の頃からアンドロイドを人間視することなく、便利な道具として見ていた。

ある時、高校生のリクオは家庭用アンドロイドのサミィの行動ログに「Are you enjoying the time of EVE?」という不思議な文字列が含まれている事に気付く。

不審に思ったリクオは、親友のマサキとともにそのログを辿り、路地裏の地下1階にひっそりと存在する喫茶店に辿り着く。

そこは「人間とアンドロイドを区別しない」というルールを掲げる、不思議な喫茶店「イヴの時間」だった。