アクセンチュアがテクノロジービジョン2023を発表　ジェネレーティブAIがビジネスの新時代を切り開くと予測　4つのテクノロジートレンド

アクセンチュアが世界のテクノロジートレンドに関する最新の調査レポート「Accenture Technology Vision 2023(以下、テクノロジービジョン2023)」を発表。

発表された「テクノロジービジョン2023」では、現実空間とデジタル空間が密接につながり合っていく中、ジェネレーティブAIをはじめとした先進的なテクノロジーがビジネスの新時代を切り開きつつあることを明らかにしている。



現実とデジタルの融合を促すテクノロジーのトレンドを定義

アクセンチュアは2022年12月から2023年1月の間に調査を実施。今回の調査にあたり、研究機関、ベンチャーキャピタル、ベンチャー企業に在籍する25名以上の有識者で構成される外部諮問委員会から知見を収集。同時に、アクセンチュア・リサーチは、日本を含む世界34カ国、25の業界にわたる4,777人の上級役職者や役員を対象に調査を行った。

今回のレポートでは、「アトムとビットが出会う時 – 新たな現実世界の礎を築く(When Atoms Meet Bits: The Foundations of Our New Reality)」と題し、企業が今まさに事業の再創造を加速させようとする中で、現実とデジタルの融合を促すテクノロジーのトレンドを定義した。

アクセンチュアのテクノロジー担当グループ・チーフ・エグゼクティブであるポール・ドーアティ(Paul Daugherty)氏は、

ポール・ドーアティ氏 今後10年間の世の中を形作るものは、クラウド、メタバース、AIという3つの主要なテクノロジートレンドであり、こうしたトレンドによってデジタル空間と現実空間の垣根は総じて取り払われていくでしょう。ジェネレーティブAIが広範にインパクトをもたらす一方で、データ活用や人材育成、ならびに自社特有のニーズに合わせた基盤モデルの構築には多大な投資が必要となることから、企業のリーダーは、自社の企業理念の実現に向けて今すぐ取り組みを開始する必要があります。

と述べている。

ChatGPTの急速な浸透により、人間の能力を拡張する技術としてジェネレーティブAIが世界的に注目されている。アクセンチュアでは、全労働時間の40%において言語ベースのAIによるサポートや補強が組み込まれると予測しており、今回の調査では、経営幹部の98%が「今後3~5年の間にAI基盤モデルが自社の戦略において重要な役割を担う」と回答した。



4つのテクノロジートレンドを定義

また、「テクノロジービジョン2023」では、現実とデジタルが融合した新たな「共有現実(Shared Reality)」を創り出す上で重要となる4つのテクノロジートレンドを定義している。

ジェネレーティブAI(Generative AI)

今回の調査では、企業経営層やIT担当幹部の98%が「ジェネレーティブAIを人間の能力を拡張するための伴走者、クリエイティブパートナーやアドバイザーとして活用することで、クリエイティビティやイノベーションが大幅に進展する」と回答し、95%が「ジェネレーティブAIにより企業におけるインテリジェンス活用の新時代が到来しつつある」と回答した。

デジタルアイデンティティ(Digital identity)

デジタル上のユーザーやアセットを認証する機能は、デジタル空間と現実空間を行き来するためには欠かすことができない基盤である。今回の調査では、85%がこうした機能の構築は「単なる技術的な課題ではなく、戦略的な優先事項である」と回答している。

私たちのデータ(Your data, my data, our data)

企業がデータについて理解しない限り、AIの潜在価値を最大限に引き出すことはできない。そのためにはデータのサイロ化を解消し、自社のデータ基盤を現在の技術を活用して刷新することが必要としており、今回の調査では、90%が「業界を超えて、データの透明性が競争上の重要な差別化要因になっている」と回答した。

フロンティアの果てへ(Our forever frontier)

サイエンス領域とテクノロジー領域では、相互に進化を促し合いながら、双方向にフィードバックを繰り返すスピードを速めている。今回の調査では、75%が「サイエンスとテクノロジーの組み合わせは世界が直面している深刻な社会課題の解決に貢献しうる」と回答した。

アクセンチュアは、長年の研究や業務に基づき、全社横断型のチーム「Generative AI and Large Language Model (LLM) Center of Excellence」を創設。創設されたチームにはジェネレーティブAIの専門家1,600人が所属するほか、アクセンチュア全体で40,000人を超えるAIやデータの専門家が有する知見や経験を活用する。また、ジェネレーティブAIや大規模言語モデルに関する詳細な調査結果をまとめたレポート「A New Era of Generative AI for Everyone」も発行し、経営幹部がジェネレーティブAIを活用して創造的破壊をもたらすための実践的な知見を提供している。

