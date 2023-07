デザイン総数2,000通、画像生成AI×最先端デザインで創る未来のファッションコンテストの結果を発表　受賞作品はこちら

ファッションテックのDX企業である株式会社オムニスは、6月14日から19日まで開催されたファッションコンテスト「accelerando.Ai – AI FASHION CHALLENGE #2」の結果を発表した。

コンテスト応募のために、画像生成AI「Midjourney(ミッドジャーニー)」によってわずか6日間で2,000以上の画期的なデザインが生まれ、その中から実際に応募のあったデザイン123通に対して厳正なる審査を行った結果、受賞者が決定した。

なお、同社は、ファッションとAIを始めとした最新テクノロジーをかけ合わせたサービス・プロダクトの開発に取り組んでおり、今年3月にはAIファッションプラットフォーム「OpenFashion」の提供を開始。その中でジェネレーティブAIとファッションに関する情報をブログなど通して積極的に発信している。



今回のコンテストは、今年4月に開催された「AI FASHION CHALLENGE」の第二弾として開催。受賞デザインはAIファッションプラットフォーム「OpenFashion」が提供するファッションブランド「accelerando.Ai(アッチェレランドドットエーアイ)」より、全世界で4億人のユーザーが参加するメタバースプラットフォー「ZEPETO(ゼペット)」内で、アバターが実際に着用できるアイテムとして今年7月に配布する。また、「accelerando.Ai」は”未来のファッションブランド”として、今後もOpenFashionコミュニティ参加者と共にコンテストや、コラボなどを積極的に行っていく。なお、ファッション×AI、OpenFashion関連の最新情報はDiscordとCircleにて発信中だ。



【Jay Sng氏】futuristic shoes, in the style of stealth aircraft, blend of sneaker and wedges, quantum levitation・URL: https://openfashion-jp.circle.so/c/accelerando-ai/futuristic-wedge-sneakers