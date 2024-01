ガンダムシリーズ初「ライジングフリーダムガンダム」がさっぽろ雪まつりで雪像に！新千歳空港でオフィシャルイベントも

By ロボスタ編集部

12

0

1

バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、2024さっぽろ雪まつり大通会場に、ガンダムシリーズとして初めて出展する。

1月26日より公開している『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』のプロモーションと国内外の多くの人にガンダムシリーズを知ってもらうために、さっぽろ雪まつり会期中、ライジングフリーダムガンダム雪像の展示と、フルラッピングされたブースにて関連商品の物販と展示を実施する。



開催内容

ライジングフリーダムガンダム雪像 ※雪像はガンダム部分のみ ©創通・サンライズ

特別ラッピングブース ©創通・サンライズ

イベント 2024さっぽろ雪まつり(第74回) 雪像名 『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』ライジングフリーダムガンダム 会場 大通会場7丁目HBCドイツひろば(住所:札幌市中央区大通西7丁目) 内容 小雪像、展示・物販ブース 開催期間 2024年2月4日~2月11日

※画像はイメージです。

※展示・物販ブースの営業時間は11:00~20:00(予定)となります。

※展示・物販ブースの混雑時には入場制限を行う場合があります。



<同時開催> 「THE GUNDAM BASE POP-UP in NEW CHITOSE AIRPORT」

©創通・サンライズ

ガンプラの公式総合施設THE GUNDAM BASEを主体とするオフィシャルイベント「THE GUNDAM BASE POP-UP in NEW CHITOSE AIRPORT」を1月26日(金)から新千歳空港で初開催する。

THE GUNDAM BASE限定商品、新商品も発売予定。またガンプラ組立体験会や劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』のウォール展示、ガンダムスタンプラリーも実施する。



開催内容