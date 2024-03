NVIDIA「GTC 2024 に参加すべき7つの理由」を公式ブログで公開 「Transforming AI Panel」が最注目な理由　基調講演は3月19日

By ロボスタ編集部

もうすぐAIとGPUの世界最大級のイベント「NVIDIA GTC 2024」が開幕する。日程は3月18日から21日まで。米シリコンバレーのサンノゼ・コンベンション・センターで開催される。NVIDIAはブログで「Adobe から Zoox まで、テクノロジ業界のビッグネームとの忘れられない体験が待っています。画期的なセッションや比類のないネットワーキングが期待できる、シリコンバレーの中心部に大物たちが一堂に会する伝説のカンファレンスの幕開け」と見出しを付けて、見どころを公開した。

GTC 2024 の参加登録(バーチャル登録)は無料

GTC 2024の公式サイト

5年ぶりのリアル開催、GTCの最大の魅力

リアル開催されるGTCの最大の魅力は、NVIDIAの創業者/CEOのジェンスン・フアン氏による基調講演をはじめとして、業界のリーダーやイノベーター、生成AIなど最新技術を積極的に導入している企業による900超のセッションが生で聴けること、更にはネットワーキングの機会が得られることだ。



「GTC 2024」がリアル開催されるサンノゼ・コンベンション・センター

また、展示会場では300近くの企業が製品や技術、サービスを展示し、新しい発表も予定されている。



現地に行けなくても情報には触れることができるバーチャル開催も

リアル会場に参加できなくても、基調講演など注目のセッションが、日本からもバーチャル配信を無料で視聴することができる。また、いくつかのセッションが日本語字幕でオンライン配信も予定されているので、リアル会場に参加できない人にも、バーチャル参加で最新技術や最先端の情報に触れるチャンスはある。

また、「GTC 2024」では日本向けの「Japan AI Day」が3月22日(金)にオンライン開催されることも発表になっている。こちらは日本語または日本語字幕付きの講演なので、英語が不得手でも安心して聴講できる。



AIやコンピューティングなどの未来に触れる

NVIDIAがブログを通じて注目する「AIやコンピューティングなどの未来」について深く知ることができる企業として名前を挙げているのは次の通り。注目すべき企業ばかりだ。

Adobe、Amazon、Amgen、Character.AI、Ford Motor Co.、メルセデス・ベンツ、Pixar、Siemens、Shutterstock、XAI、Genentech、L’Oréal、Lowe’s、Lucasfilm、Industrial Light & Magic、Zooxなど



AI はあらゆる分野に広がっており、GTCはそのすべてを捉える最良の方法のひとつ。写真: AIアーティストのRefik Anadol氏による最新インスタレーション。Refik 氏の作品はGTCでも紹介予定

最も注目すべきイベント「Transforming AI Panel」

また、ブロクで「最も注目すべきイベント」の1つとして揚げているのは「Transforming AI Panel」というパネルディスカッション(日本時間:3月21日 AM3:00 ~ AM3:50)。



現在のAIに対するアプローチに革命をもたらしたコンセプトの立役者、Ashish Vaswani 氏、Noam Shazeer氏、Niki Parmar氏、Jakob Uszkoreit氏、Llion Jones氏、Aidan N. Gomez氏、Lukasz Kaiser氏、Illia Polosukhin氏が登壇する。

2017年のNeurIPSで発表され、その後のAI界隈を席巻した、先駆的な「Transformer ニューラルネットワーク アーキテクチャ」を紹介した論文、『Attention Is All You Need』の著者8名がGTCに勢揃いする。

そして、このパネル ディスカッションのホストを務めるのが、NVIDIAの創業者/CEOのジェンスン・フアン(Jensen Huang)氏となれば、注目度は抜群だ。



GTCの魅力とポイント

また、同ブログではGTCの魅力として下記の7項目を掲げている。

1.ここでしか得られない洞察

昨年、ジェンスン・フアン氏はコンピューティングにおける「光速」の飛躍と、マイクロソフトなどの巨大企業との提携を発表。そして今年は、SAPセンターでのさらなるイノベーションが期待され、参加者は次の革新的なブレイクスルーを誰よりも先に目にすることができる。

2.ネットワーキングの機会

GTC のネットワーキング・イベントは、何気ない出会いがキャリアにとって極めて重要な機会になるように意図されている。業界のリーダーやイノベーターと直接つながることができ、あらゆる会話が次の大きな役割やプロジェクトのきっかけになる可能性がある。

3.最先端の展示

最新のAIとロボティクスを紹介する展示で未来への一歩を踏み出せる。GTCはただの展示イベントではなく、実践的な学習体験が提供され、参加者は先を行くための貴重な知識を得ることができる。

4.多様性とイノベーション

1日の始まりは Women In Tech の朝食で始めよう。ここに、生成AIアートによるインスタレーションやストリート・フード・ショーケースなどのユニークな体験が加わり、リラックスした環境の中で創造性が養われ、イノベーションが促進される。

5.一流から学ぶ

Disney Research、Google DeepMind、Johnson & Johnson Innovative Medicine、スタンフォード大学といった組織のビジョナリーたちが主導するセッションに参加できる。ただの講義ではなく、疑問を投げかけ、参加し、そしてそこで得た洞察がキャリアの軌道形成の糧となるような実用的な知識に変わっていく、そんな機会が待っている。

6.シリコン バレーでの体験

世界有数のテック・ハブのエネルギーを存分に味わって欲しい。カンファレンス内では、GTCは最新のテクノロジーやマインドと参加者を繋ぐ。会場を超え、さまざまな業界のリーダーや思想家と永続的な関係を築くための入口となるだろう。

7.今すぐ未来をつかむ

ただストーリーの傍観者となるのではなく、ストーリーを書こう。AIが進化を続けるこの瞬間に加わろう。

「今すぐGTCに登録して、テクノロジーの進歩の中心地であなた自身のストーリーを書きましょう。AIの変革の瞬間の一部となりましょう」と呼びかけている。

シリコンバレーの中心に位置する活気に満ちた会場で開催される「GTC 2024」は、テクノロジーとコミュニティの融合が未来を形作る重要な集まりとなる。このカンファレンスで行われるのはプレゼンテーションだけではなく、知識を共有し、イノベーションを喚起するための共同プラットフォーム、と語っている。

なお、日本からのオンライン配信の参加も下記から行うことができる。900超のセッションには、企業や研究者たちの講演を通じてビジネスや研究に役立つ情報がたくさん発見できるだろう。

