東京工科大学がMITの研究者3名と「ロボットと⼈間との関係」がテーマのワークショップ開催　リアルとオンラインで一般参加も可能

シェア

0

ツイート

0

はてブ

0

東京工科大学(TUT)では、協⼒関係にある⽶国マサチューセッツ⼯科⼤学(MIT)の研究者3名を招き、「ロボットと⼈間との関係」をテーマとした講演やパネルディスカッションを、5⽉20⽇(⽉)に⼋王⼦キャンパスで開催する。TUT学生以外でも誰でも参加できる⼀般聴講で、来場型とオンライン型の両方で実施される。

参加は無料。なお⾔語は全編英語でのイベントとなる。



参考: 東京工科大学 片柳研究所ホール

来場型は当日TUT会場に直接来場のこと(申込み不要)。オンライン参加はTUTのホームページで受け付ける。TUTの当該ワークショップ案内ページはこちら。



MITから研究者3名が登壇

このイベントには、ロボットと⼈間の関係やロボットの制御、AIなどの研究を⾏う、MITネビル・ホーガン(Neville Hogan)教授、⽔中で使える新しいロボットなどを研究する同ハリー浅⽥(Harry Asada)教授、⽣物をヒントにしたロボットなどを研究する同ケイトリン・ベッカー(Kaitlyn Becker)助教の3名が参加。TUTからは、デザイン学部 相野⾕威雄講師が参加。各⽒による基調講演やパネルスカッションの実施を予定している。



左から、⽶国マサチューセッツ⼯科⼤学 Neville Hogan教授、Kaitlyn Becker助教、Harry Asada教授

TUTからはデザイン学部 相野⾕威雄 講師が参加

プログラム概要

■第1部

13:00- 挨拶(東京⼯科⼤学 ⾹川豊学⻑)

13:05- 概要説明(MIT ハリー浅⽥教授)

13:20- 講演「Human Care Robotics: Socioeconomic Impact, Technological Challenges, and Emergent

Methodology」(MIT ハリー浅⽥教授)

13:50- 基調講演「Modeling Human Performance Facilitates Physical Human-Robot Collaboration:

Biomechanics and neuromotor control aspects of humans and robots」(MIT ネビル・ホーガン教授)

■第2部

14:50- 基調講演「Hierarchical Contact Tuning in Soft Robotic Gripper: Soft robotics for safe human- robot

interactions and dexterous manipulation」(MIT ケイトリン・ベッカー助授)

15:35- 講演「Envisioning user experiences through design thinking in robot development “Realising user

objectives and imagining experiences using the designer’s way of thinking”」(本学 相野⾕威雄講師)

16:05- パネルディスカッション「Robotics and the Human」

(パネリスト︓MITホーガン教授、同ベッカー助授、本学相野⾕講師 / モデレーター︓MIT浅⽥教授)

16:40- MIT学⽣参加のパネルディスカッション