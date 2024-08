人型DJロボットを開発するDJ Robotics 「電磁サイバー盆踊り in SusHi Tech Square」に参加　未来志向のパフォーマンスを披露

By ロボスタ編集部

人型DJロボットの開発などを行なっているDJ Roboticsは、2024年8月25日に有楽町のSusHi Tech Squareにて開催される「電磁サイバー盆踊り in SusHi Tech Square」に参加することを発表した。





イベントの背景と意義

現代社会では急速な技術革新と大量消費の結果として電子廃棄物の増加が深刻な問題となっている。「電磁サイバー盆踊り in SusHi Tech Square」は廃棄されるはずだった家電製品を再利用することで環境保護への意識を高め持続可能な社会の実現に貢献することを目的としている。また、AIやロボティクス技術を駆使して新たな音楽表現を生み出すことで技術とアートが共存する未来を示唆する。

「電磁サイバー盆踊り in SusHi Tech Square」は伝統的な日本の盆踊りと最新テクノロジーを融合させたユニークな夏祭りイベント。和田永氏率いるパフォーマンスグループが、古い電子機器を楽器に変換しエレクトロニックサウンドと共に観客を魅了する。「電磁サイバー盆踊り in SusHi Tech Square」ではテクノロジーとアートが一体となったクリエイティブな体験が提供され、来場者は新しい音楽と技術の世界を体感することができる。

DJ Roboticsは岸野雄一氏やサイバーおかんなど、他の著名なアーティストと共演し、未来志向のパフォーマンスを披露。DJ RoboticsはAIやロボティクス技術を駆使し音楽とパフォーマンスを革新するアプローチを取っており今回のイベントでもその最先端技術を活用したパフォーマンスが期待されている。



イベント概要

日時 2024年8月25日 14:00~18:00 場所 SusHi Tech Square(東京都千代田区有楽町) 主催 東京都 入場料 無料(定員200名) 出演者 エレクトロニコス・ファンタスティコス!、DJ Robotics、岸野雄一、サイバーおかん 他

Electronicos Fantasticos!はアートとサブカルチャー、そして技術を融合させたプロジェクトであり、その活動は国内外で高く評価されている。今回のイベントは特に夏祭りの要素を取り入れ、伝統的な文化と先端技術が共存する特別な機会となる。

DJ Roboticsは、これまでにも様々なイベントで技術と音楽を融合させたパフォーマンスを行っており、今回の「電磁サイバー盆踊り in SusHi Tech Square」でも、その革新性を存分に発揮する。このイベントを通じてDJ Roboticsは、さらなる可能性を探求し次世代の音楽体験を提供する。



DJ Roboticsについて



DJ RoboticsはAI技術やロボティクスを活用して音楽やパフォーマンスの新しい形を創造する企業。これまでにも様々なプロジェクトを手掛け常に革新と挑戦を続けている。

今回の「電磁サイバー盆踊り in SusHi Tech Square」においても最新技術を駆使したパフォーマンスを披露し観客を魅了する予定。



社名 合同会社DJ Robotics 代表者 齋藤立壽、山崎伶 所在地 東京都墨田区立花5-9-5 協同組合テクネットすみだビル 創業 2020年5月 事業概要 人型DJロボットの開発、プログラミングスクールの開発・提供

