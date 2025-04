500機のドローンが奏でる希望の光、能登復興へ思いを込めて　ドローンショー・ジャパンが能登半島地震復興祈念の動画を公開

シェア

株式会社ドローンショー・ジャパンは、2025年3月22日に北國新聞社と共催した合同演奏会「能登半島地震復興祈念 吹奏楽の祭典 輝け!希望の音色」にてサプライズで実施したドローンショーの様子を公開した。





「音楽で能登を癒やしたい」願いを込めた演奏とドローンショー

ドローンショーが催されたのは石川県鹿島郡中能登町「レクトピアパーク」で開かれた中学生吹奏楽部による合同演奏会終了後のことだ。

令和6年の元日に能登半島を襲った大地震。これからも継続した復旧・復興支援が必要とされる中で、被災した能登半島内の5つの中学校の吹奏楽部員59人が合同バンド「Center of the Note」を結成。

そして、彼らが「音楽で能登を癒やしたい」という思いを込めた合同演奏会が3月22日、ラピア鹿島(石川県鹿島郡中能登町)にて開催された。

その演奏会後に、会場向かいのレクトピアパークからイベント主催社の一つ、ドローンショー・ジャパンによるパフォーマンスが夜空を彩った。



ショーに使用されたドローンは500機にのぼり、能登の夜空をキャンバスに復興を祈念するメッセージや虹の周りを躍動する音符などを夜空に描き出した。

サプライズで実施したドローンショーに参加した中学生からも大歓声が上がる。

このこころみは地震から1年以上経過した今もなお復興途上にある能登の人々、未来を担う中学生たちに、希望の光を届ける特別な機会となっただろう。



なお、ドローン・ショーを実施したドローンショー・ジャパンは石川県と東京に本社を置いている。

2020年8月の石川県金沢港での初パフォーマンスを皮切りに、1,000機を運用した「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス(2023年12月)」や、大阪・関西万博1年前をPRする「くるぞ、万博。1 year to go. スペシャルドローンショー(2024年5月)」を担当。

機体も自社開発する国内最大手のドローンショー企業だ。

オリンピック、万博を経て今後ますます発展していくイベントでのドローン活用に目が離せない。



当日映像