風速・温度・湿度・照度を1台のロボットで計測！三機工業が複合機能計測ロボットを開発

三機工業株式会社は、空調用吹出口と吸込口が一体化した制気口の風量計測と室内環境の総合計測が可能な複合機能計測ロボットを開発した。本ロボットにより、建築設備の試運転調整時に求められる幅広い業務を支援できるようになる。

開発の背景と市場ニーズ

この開発は、2020年に三機工業が開発した風量計測ロボットの運用実績を踏まえている。近年、オフィスビルで多く採用されている給排一体型制気口での自動風量計測の要望が高まる中、加えて室内照度など環境計測への応用が求められ、現場試運転業務のさらなる軽減のニーズが強まっていた。

革新的な2つの特徴

本ロボットの主な特徴は2つある。



1.高精度な風量計測機能

このロボットはカメラを用いた画像認識と移動テーブルを組み合わせることで、計測位置を自動で高精度に補正し調整する。これにより、吹出しと吸込みが一体となった制気口でも正確な風量計測を実現した（特許出願済み）。



2.室内環境総合計測機能

従来の風量計測に加え、風速・温度・湿度・照度を1台のロボットで計測可能にした。これにより、建築設備の試運転調整業務を幅広くサポートする。さらに、施工図面から計測ポイント情報を自動で設定可能で、自動走行、計測、データ転送を繰り返し実行できる。取得した計測データはクラウド上でリアルタイムに確認でき、帳票作成も自動処理される。これにより設計者や現場管理者が同時に状況を把握しやすくなった。

期待される効果

三機工業は本ロボットの試験運用を2025年度内に開始する予定。これにより、建築設備工事の施工にかかわる作業の自動化と高精度化の推進を目指すとしている。