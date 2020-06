コニカミノルタプラネタリウム『【360度VR動画】細谷佳正の星空案内《夏》おうちバージョン』を YouTubeで無料限定公開

シェア

コニカミノルタプラネタリウム株式会社は、同社の直営館であるプラネタリア TOKYOで上映を予定していた「細谷佳正の星空案内《夏》」を、自宅でプラネタリウム気分が楽しめる『【360度VR動画】細谷佳正の星空案内《夏》おうちバージョン』として制作。2020年6月5日から7月31日までYouTube公式チャンネルにて無料公開することを発表した。

同社はプラネタリウム機器メーカーとして世界で唯一、プラネタリウム施設を直接運営しており、日常を離れた幻想的な空間で、著名なミュージシャンとのコラボレーション作品や心地よいアロマが香るヒーリングプラネタリウムなどを上映。大人のための新感覚プラネタリウムとして来場者に星空の感動を届けており、今回、プラネタリウム作品に関わるアーティストからの応援コメントの公開や、商品のオンライン購入サービスも開始した。



おうちで楽しむ天の川 夏の星空を散策しよう『細谷佳正の星空案内《夏》おうちバージョン』

5月に限定公開し、20万回以上再生された人気作の《春》と同じくスマートフォン自体を動かして鑑賞する【360度VR動画】で、自宅でもプラネタリウムの気分を味わうことができる作品だ。なお、公開はYouTube公式チャンネル「コニカミノルタプラネタリウム Official」にて、2020年6月5日(金)10:00~7月31日(金)17:00の期間限定となっている。



●細谷 佳正(ほそや よしまさ) プロフィール●

代表作に、「この世界の片隅に」「虫籠のカガステル」「BNA ビー・エヌ・エー」「ドロヘドロ」「ID:INVADED イド:インヴェイデッド」「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」「メガロボクス」「彼方のアストラ」「ゴールデンカムイ」など。2014年第8回声優アワードにて助演男優賞、続いて第10回声優アワードにても助演男優賞を受賞。

オリジナルショップのオンラインショップ、オープン

有楽町・プラネタリア TOKYO併設のGallery Planetariaは “銀河の中のどこかにある秘密のお店”をテーマとしたコンセプトショップ。プラネタリウム上映時にドーム内で香るオリジナルブレンドのアロマと、天の川に浮かぶ気分が楽しめるバスソルトがセットになった「癒しの星空セット」や、この夏の新商品「東京スターライトレモネード」セットなど、宇宙でここだけのオリジナルアイテムが購入できるオンラインショップがオープンした。



Gallery Planetaria (ギャラリープラネタリア)公式オンラインショップ

https://planetaria.theshop.jp/

頑張っている人々に向けて、アーティストからの応援コメント

新型コロナウイルス感染拡大防止に尽力されている人や、コニカミノルタプラネタリウムの営業再開を心待ちにしている人に向け、各作品の参加アーティストより届いた応援コメントも公開している。



《協力頂いた方々》※50音順

井上 侑さん/シンガーソングライター(新作「星の数ほど」楽曲提供)大塚 愛さん/シンガーソングライター(新作「Songs for the Planetarium」楽曲提供)KAGAYAさん/映像クリエイター(「銀河鉄道の夜」「オーロラの調べ」制作)梶 裕貴さん/声優(夏公開新作プロデューサー)神谷 浩史さん/声優(新作「Songs for the Planetarium」ナビゲーター)高杉 真宙さん/俳優(「流星たちの物語」声の出演)奈緒さん/俳優(「流星たちの物語」声の出演)平井 理央さん/アナウンサー(「Feel the Earth ~Music by 葉加瀬太郎~」ナレーション)細谷 佳正さん/声優(「細谷佳正の星空案内」ナレーション)又吉 直樹さん/芸人・作家(「東京の天の川を忘れない」ナレーション)LAST FIRSTさん/ボーカルグループ(新作「星の数ほど」楽曲提供)







直営館も6月8日(月)より上映開始

同社が運営するプラネタリウム“満天”(池袋)、 “天空”(押上(、プラネタリア TOKYO(有楽町)は、新型コロナウイルス感染拡大防止策を施し、6月8日(月)から営業再開することを決定した。新作情報は以下の通りだ。



画像左から【コニカミノルタプラネタリア TOKYO】【コニカミノルタプラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン(R)】【コニカミノルタプラネタリウム“満天”in Sunshine City】

★「Songs for the Planetarium」

“セカオワ”の愛称で知られ今年デビュー10周年を迎えた4人組バンド【SEKAI NO OWARI】を始め、数々のヒット作を出しているシンガーソングライター【大塚 愛】、幅広い世代から長く親しまれ続けているミュージシャン【藤井 フミヤ】など、数多くの人々を魅了するアーティストの名曲を、コニカミノルタプラネタリウム独自の立体音響システム『SOUND DOME(R)(サウンドドーム)』で体感できる。



★「星の数ほど」

「記憶に浸るための音楽」をテーマとして、映像・脚本・音楽の徹底した調和を追求。注目アーティスト【LAST FIRST】【井上 侑】2組を起用し、本プラネタリウム作品のためだけに書き下ろした完全オリジナル曲と、懐かしい思い出や気持ちを呼び覚ますカバー曲を届ける。ナレーションは、人気声優の駒田航。爽やかな声で、自身初となるプラネタリウム作品のナレーションとなっている。



