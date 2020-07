森ビル主催の夏のヒルズ「キッズワークショップ2020」、今回は無料オンライン開催に！

By 梅田 正人

森ビル株式会社(以下森ビル)は、2020年8月8日 (土)~8月16日(日)の9日間、オンラインイベント、「キッズワークショップ2020」を開催することを発表した。

六本木ヒルズ、アークヒルズ、表参道ヒルズの「4つのヒルズ」に入居している企業や店舗とのコラボレーションした、ヒルズならではの全25種・38講座のワークショップを用意している。

今年で11回目の開催だが、「新しい生活様式」に配慮し、初のオンライン開催。みんなで取り組む楽しさはそのままに、全プログラム無料で、遠隔地でも関係なく自宅からワークショップに参加できるというので、気軽に体験できそうだ。



ヒルズらしいお祭り感を活かした様々なワークショップ



森ビルは、2010年の初開催以来、毎夏、六本木ヒルズ、アークヒルズ、虎ノ門ヒルズ、表参道ヒルズの4つの“ヒルズ”を舞台に「キッズワークショップ」を展開してきた。

これまでの開催でも、新たな学び、出会いや交流の場として 親しまれてきた伝統があるという。

今年はコロナ禍の影響で開催が危ぶまれていたが、新しい生活様式の中であっても、人と人との出会いや交流を促進するにはやはりこういったイベントは変え難かったのだろう。

新しい次元でキッズワークショップを実現し、「新しいアイディアが生まれる街」としてのさらなる進化を目指して初のオンライン開催の実施を発表したというはこびだ。



多くのワークショップが開講するためすべてを紹介することは出来ないが、その中でも、特にロボスタ読者が興味を持ちそうなのは、GREE株式会社が開講する「 WebVRでライブエンタメ番組を研究しよう 」だろうか。

バーチャル空間「Hubs」を使った最先端のライブエンタテイメントの制作を 体験できるというワークショップで、3Dのアバターを身にまとい、世界の研究者やクリエイターと一緒にVTuber風の動画をチームで企画・撮影。完成した作品はYouTubeで公開するという。



「 WebVRでライブエンタメ番組を研究しよう / GREE株式会社

日時: 8月12日(水)13:00~14:30、15:30~17:00

推奨年齢: 小学4年生以上

定員: 各回12名

また、レゴスクールが開講する「Playful STEAM Learning ! レゴブロックを使った実験に挑戦しよう。」 なども楽しみだ。

その他にもバイオやコミュニケーション、マネーなど、大人でも楽しめそうなワークショップが目白押しだ。各講座の詳細に関してはまだ公開されていない物も多いが、17日(金)から募集開始の予定。是非下記のホームページをチェックしてみてほしい。



<プログラム一覧>

お花屋さん体験!~ブーケ作りワークショップ~ / アフリカローズ&フラワーズ

サンゴがおうちにやってきた!〜自宅から楽しく学ぶ、体験型環境教育プログラム〜 / ㈱イノカ

みんなで学ぼう!社会を豊かにするお金のはなし / インベスコ・アセット・マネジメント㈱

エアバス「A380」で飛行機について学ぼう! / エアバス・ジャパン㈱ エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン㈱

WebVRでライブエンタメ番組を研究しよう / GREE VR Studio Lab WFLE, Inc.

楽しく手話を学んでみよう! / ゴールドマン・サックス証券㈱

J-WAVEナビゲーターとDJ体験! / J-WAVE(81.3FM)

いつもは見えない生態系ネットワークの存在について学ぼう! / ㈱ソニーコンピュータサイエンス研究所 協力:㈳シネコカルチャー

模擬裁判を体験しよう / TMI総合法律事務所

ARでアートミュージアムをデザイナーと一緒につくろう! / ㈱テレビ朝日

「とやまの木でゴム鉄砲!」 / ㈲白山木工製作所 とやま木せいひん研究会、富山県

「とやまの木で香る木立ちペンダント」を手づくり体験! / ㈲小野沢家具店 とやまの木せいひん研究会、富山県

バイオ祭 〜みんなでDIYバイオのツールを作って、生命 “Life” について学ぼう! ~ / BCL

一緒に遊ぼう!はじめてのマグ・フォーマー / ボーネルンド 六本木ヒルズ店

クイズで学ぼう!おかねのこと。 / マネックス証券㈱

メルカリとかんさつ帳をつかって、ものとお金の価値を学ぼう / ㈱メルカリ

Playful STEAM Learning ! レゴ®ブロックを使った実験に挑戦しよう。 / レゴ®スクール

レゴ®ブロックで遊びを通じた学びを体験! / レゴ®ストア

六本木天文クラブPresents 天文の専門家と一緒に夏の星図をつくろう! / 六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー

小麦粉でつくって遊ぼう! おうちで楽しむねんどワークショップ / おとなの図工クラブ (同)anohi アカデミーヒルズ

手づくり納豆で、菌を育ててみよう! / 小倉ヒラク(発酵デザイナー)アカデミーヒルズ

子どものための哲学~絵本を読んでじっくり考えよう! / 梶谷真司(東京大学大学院 総合文化研究科 教授) アカデミーヒルズ

山本高之「アート・ラーニングふれあいラボ」 / 森美術館

GREEN WORKSHOP特別編「SUMMER CLASS」 / 森ビル㈱

まちと美術館のプログラム「アート・キャンプ for under 22 Vol. 5 美術館スタッフ、森ビル社員と一緒に『今』を考える」 / 森ビル㈱ 森美術館

