「うたパス」「auスマートパスプレミアム」でメディア音声化記事コンテンツをトライアル配信開始　 ロボットスタートの「​Audiostart」で提供

KKBOX Japan合同会社とロボットスタートは、KKBOXの運営する定額制音楽配信サービス「うたパス」にて各社のWEBメディアを音声化した記事コンテンツの配信を2020年10月1日より試験的に開始することを発表した。

同コンテンツはロボットスタートが運営するメディア音声化・音声広告配信ネットワークサービス「Audiostart」により、「うたパス」聴き放題プラン会員ならびに「auスマートパスプレミアム」会員に提供。配信コンテンツは「Audiostart」と提携している130を超えるメディア(2020年3月時点)から厳選したニュースをプレイリスト形式で届ける。

■配信予定メディア(一部)





上段左からITmedia ビジネスオンライン / マンガニュース by MANTANWEB / ドラマニュース by MANTANWEB / アニメニュース by MANTANWEB

下段左からFOOTBALL TRIBE / nomooo / ロボスタニュース



アプリ内にとどまらない音楽の楽しみ方を提案する「うたパス」

「うたパス」はau以外のユーザーでも利用できるKDDIの音楽配信サービス。厳選された楽曲群であるプレイリストが7000種類以上聴き放題となる聴き放題プランベーシック(月額300円・税別)と、プレイリスト聴き放題に加え、プレイリストの中から好きな曲を毎月10曲ずつ保存し、繰り返し再生することができる、聴き放題プラン Myうたプラス(月額500円・税抜)、全機能が制限なしで利用できる聴き放題プランオンデマンド(月額:891円・税抜)を提供しているほか、様々なアーティストとリアルタイムでチャットのコミュニケーションができる「Listen with」イベントの定期的な開催やうたパス独自の撮り下ろし360°VR映像コンテンツ「VROOM」の提供、ライブ・コンサートへの無料招待や楽曲プレゼントなど、アプリ内にとどまらない、様々な音楽の楽しみ方を提案している。初回30日間は無料で利用可能。



スマホライフを充実させる「auスマートパスプレミアム」

「auスマートパスプレミアム」はスマホライフを充実させる便利なアプリやおトクなクーポン、あんしんのスマホサポートなどを月額情報料499円/初回30日無料で利用できるサービス。2019年11月19日より、従来の「おトク」、「楽しい」、「あんしん」特典に加えて、映像・音楽・書籍などのエンタメデジタルコンテンツを楽しめるようになり、さらに人気アーティストの完全招待制ライブやチケットの先行予約といったリアル特典も拡充した。なお、2019年12月18日より、auに限らずスマートフォン・タブレットを持つ全てのユーザーが利用可能。



Audiostartとは

Audiostartはロボットスタートによるメディア向け無料音声化サービス、および音声広告配信ネットワークサービス。2018年7月23日に博報堂DYメディアパートナーズ、イードとともに音声コンテンツ内への広告配信の実証実験を開始し、2019年7月3日に正式サービスとしてスタートした。



対応するプラットフォームは現在Amazon Alexa、Google Home、Apple Podcast、Google Podcastsで、メディア運営者はAudiostartを利用することにより、無料でこれらのプラットフォームへの音声配信が可能となる。





■導入メリット

メディア運営者

あらゆる記事を無料かつ自動で音声化してマルチプラットフォームへ配信。

さらに音声広告配信ネットワークで音声メディアのマネタイズを支援する。 広告主・広告代理店

厳選された音声メディアに対して音声広告を配信可能。 一般ユーザー

いままで音声で聞くことができなかったメディアを音声で楽しむことができる。

広告モデルにより無料で様々な音声コンテンツを利用できる。

