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【速報】「GTC 2020」NVIDIAのCEO ジェンスン・ファン氏の基調講演 日本語字幕版を公開　AIの最新技術とキーワードをチェック

2020年10月6日 By

ディープラーニングとGPUの世界最大規模のイベント「GTC 2020 October」が開幕した。
注目の基調講演は10月5日22時にグローバルで公開されたが、日本語字幕付きで見ることができる。全9章の構成になっていて、興味のあるトピックだけを見ても構わない。


日本語字幕が表示されないときは↓

右下の設定の項目で「字幕」に「日本語」を選択すると日本語字幕で見ることができる

基調講演(字幕版)のリンクはこちら

AI最新技術をけん引する企業のひとつ「NVIDIAのリーダーが何を語るのか」。
未来を予測し、想像するためにもぜひチェックしておきたい。


基調講演は全9章の構成

YouTubeでも見ることができる。

パート1　通常のコンピューターでは不可能な問題を解決

パート2　世界を探検し、新しい世界を創造する
NVIDIA Omniverse

パート3　病気と闘うための AI
NVIDIA Clara Discovery, NVIDIA DGX SuperPOD

パート4　AI – ソフトウェアを書くソフトウェア
NVIDIA TensorRT 7.2, NVIDIA Triton 推論サーバー, NVIDIA Transfer Learning Toolkit, NVIDIA NGC, NVIDIA Jarvis, NVIDIA Maxine

パート5　オンチップ型データ センター インフラストラクチャ
Magnum IO, NVIDIA BlueField DPU, NVIDIA DOCA SDK

パート6　あらゆる企業に向けた AI
NVIDIA Merlin, RAPIDS

パート7　数兆のインテリジェントなモノ
NVIDIA EGX, NVIDIA Fleet Command

パート8　動くすべてのものが自律的に
NVIDIA Jetson Nano 2GB, NVIDIA Isaac, NVIDIA DRIVE, NVIDIA DRIVE Sim

パート9　AI 時代のコンピューティング
NVIDIA & Arm

日本語字幕が表示されないときは↓

右下の設定の項目で「字幕」に「日本語」を選択すると日本語字幕で見ることができる
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