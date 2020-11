映画ドラえもんグッズが当たる！湖池屋「STAND BY ME ドラえもん2 いつもいっしょ、プライドポテトキャンペーン」実施中

賞品

【A賞 映画ドラえもんグッズセット(4名様)】

・湖池屋プライドポテト:8袋(4種×2袋)

・フィギュアーツZERO EX ドラえもん(STAND BY ME ドラえもん 2):1体

・ドラえもん マグカップ:1個

・ドラえもん ハンドタオル:1枚

※フィギュアーツZERO EX ドラえもん(STAND BY ME ドラえもん 2)

※発売元:株式会社BANDAI SPIRITS (対象年齢15才以上)

【B賞 プライドポテトセット(100名様)】

・湖池屋プライドポテト 神のり塩:2袋

・湖池屋プライドポテト 感激うす塩味:2袋

・湖池屋プライドポテト 衝撃のコンソメ:2袋

・湖池屋プライドポテト 芋まるごと 食塩不使用:2袋

※湖池屋プライドポテトのパッケージのデザインは選べない。