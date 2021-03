ドコモがいよいよ「eスポーツ大会」を開催！異世界マルチバトル「リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト」2021シーズン発表

シェア

2021年1月から始動した国内eスポーツブランド「X-MOMENT(エックスモーメント)」を運営する株式会社NTTドコモは、2021年4月24日(土)から異世界マルチバトル「リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト」の「eスポーツ大会」を開催することを、同年3月25日に発表した。

「リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト」は、世界が熱狂するパソコン版の「リーグ・オブ・レ ジェンド」の世界とゲーム性をモバイルで再現するために新たに設計・リリースされた、全く新しい 5v5 MOBA(マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ)ゲームタイトルだ。ペースの速いゲーム展開を採用し、スマートフォンに最適化させた操作方法で、いつでも快適にプレイすることが実現。2020年10月の発表以降、世界各国でプレイされている。







「リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト 」2021シーズン

2021シーズンでの大会は、同社と合同会社ライアットゲームズとのパートナーシップにより開催する。4月24日より招待選手によるトーナメント大会「WILD RIFT INVITATIONAL THE OPENING GAMES」、5月29日(土)よりオープン参加の「WILD RIFT OPEN TOURNAMENT ALL PLAYER’S RIFT」、そして7月より国内No.1のチーム決定する「日本地域大会」を開催予定だ。



© NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved. © 2021 Riot Games, Inc. Used With Permission

なお、「日本地域大会」の優勝チームは、世界大会への出場権を獲得することができる。プレイヤーがプロアマ問わずオープンに参加できる「WILD RIFT OPEN TOURNAMENT ALL PLAYER’S RIFT」の参加チームの募集は、公式WEBサイトにて、2021年4月26日(月)〜2021年5月10日(月)に行う。

両社は、一連の大会を通じて、日本のモバイルにおけるeスポーツシーンにMOBAというジャンルを確立し、広めていくことをめざすとしている。

▼ 両社について

X-MOMENT ドコモが運営する、国内のeスポーツのブランド。ゲームタイトルごとのトーナメント大会やリーグを運営している。ブランド名の由来は、eスポーツの持つ熱狂を共有し、選手やチーム、ファン、パートナー企業、ゲーム会社が一体となって、 心揺さぶる「瞬間」を「重ねる」ことで熱狂を広げて、世界レベルの選手を日本から輩出する、という想いを込めている。

ライアットゲームズ 2人のゲーマー、マーク・メリルとブランドン・ベックにより『世界一プレイヤーを大事にするゲーム会社』をモットーに2006年創業。2009年には、デビュー作『リーグ・オブ・レジェンド(LoL)』をリリースし、プレイヤーとメディアの双方から高い評価を受けている。毎年開催されるLoLの世界大会「リーグ・オブ・レジェンド World Championship(Worlds)」は、世界最大級のeスポーツイベントとして知られており、世界20以上のオフィスに2,500人以上のスタッフが在籍している。



WILD RIFT INVITATIONAL THE OPENING GAMES 概要

大会名 WILD RIFT INVITATIONAL THE OPENING GAMES(ワイルドリフト インビテーショナル ザ オープニングゲームズ) 開催方法 オンライン 開催期間 2021年4月24日(土) チーム数 招待制全8チームを予定 賞金 総額150万円

WILD RIFT OPEN TOURNAMENT ALL PLAYER’S RIFT 概要

大会名 WILD RIFT OPEN TOURNAMENT ALL PLAYER’S RIFT(ワイルドリフト オープントーナメント オールプレイヤーズリフト) 開催方法 オンライン 開催期間 2021年5月29日(土)、30日(日)、6月5日(土)、6日(日) 参加制度 オープン制 賞金 総額300万円 募集期間 2021年4月26日(月)~5月10日(月) 参加方法 公式WEBサイトの応募フォームより参加申し込み。※応募多数の場合、チーム数を制限する場合がある。

日本地域大会 概要