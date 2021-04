ガンダムがキャナルシティ博多を完全ジャック！「GUNDAM docks at FUKUOKA」4/24日より開催　初日は森口博子が生歌披露！

シェア

海外発のガンダムイベント「GUNDAM docks」が4年ぶりに日本で開催される。

福岡・キャナルシティ博多が4月20日(火)に開業25周年を迎えることを記念して、「GUNDAM docks at FUKUOKA(ガンダムドックスアットフクオカ)」が、4月24日(土)から5月30日(日)まで、キャナルシティ博多にて開催されることが決定した。

「GUNDAM docks」は、2013年の香港タイムズスクエアでの「GUNDAM docks at Hong Kong」を皮切りに、これまで香港、シンガポール、台湾でガンダムと大型商業施設がコラボした、海外発のガンダム大型イベント。2017年11月には日本で初めて「GUNDAM docks at TOKYO JAPAN」が開催され、話題を集めており、「GUNDAM docks at FUKUOKA」は、東京に続き、2度目の日本での開催となる。



過去の「GUNDAM docks」:(左から)「GUNDAM docks at Hong Kong」「GUNDAM docks at SINGAPORE」「GUNDAM docks at TAIWAN」





「GUNDAM docks at FUKUOKA」開催概要

オープン初日の24日19:00からは森口博子さんが「水の星へ愛をこめて」など人気曲の生歌を披露するほか、噴水×音楽×光×映像の新感覚エンターテインメント「キャナルアクアパノラマ」第12作「GUNDAM SCRAMBLE in FUKUOKA」を初公開・上演開始。さらに、「GUNDAM SCRAMBLE in FUKUOKA」本編に登場するオリジナルカラーの「1/10 ペルフェクティビリティ立像」も登場するほか、ガンダムキャラクターの名台詞数種類が博多弁になったスタンプを使用した「スタンプラリー」、「博多どんたく港まつり」とコラボした「博多どんたくガンダム演舞台」、トークイベントも実施される「ガンプラ組立体験会」など、数多くのイベントが予定されており、期間中は施設全体でガンダムの世界観を楽しむことができる。

開催期間 2021年4月24日(土)~5月30日(日) 開催場所 キャナルシティ博多(福岡県福岡市博多区住吉1丁目2) 主催 キャナルシティ博多、株式会社BANDAI SPIRITS 協力 株式会社創通、株式会社サンライズ

©創通・サンライズ





森口博子さんが「水の星へ愛をこめて」など人気曲の生歌を披露!

「ガンダム」シリーズのテーマ曲を数多く歌い、2019年には国民が選んだガンダムソングをカバー&セルフカバーしたアルバム「GUNDAM SONG COVERS」をリリースするなど、「ガンダムの女神」として名高い森口博子さんによるスペシャルステージで「GUNDAM docks at FUKUOKA」を華々しくスタート。『Ζガンダム』主題歌「水の星へ愛をこめて」と、『F91』主題歌「ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中~」の2曲に加え、ガンダムにまつわるエピソードや楽曲制作の裏話など、貴重なトークも披露する。



開催日時 2021年4月24日(土)19:00~19:30[予定] 開催場所 キャナルシティ博多 B1F サンプラザステージ スケジュール 【19:00】・森口博子さん登場・『機動戦士Ζガンダム』主題歌「水の星へ愛をこめて」披露

【19:05】・スペシャルトーク

【19:20】・『機動戦士ガンダムF91』主題歌「ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中~」披露

【19:30】・キャナルアクアパノラマ「GUNDAM SCRAMBLE in FUKUOKA」初公開 参加条件 観覧エリアへの入場人数に制限があるため事前応募で当選した人のみの入場となる。 観覧募集期間 2021年4月12日(月)~20日(火) 募集方法 募集方法他、詳細はキャナルシティ公式サイト内イベントページに記載





新感覚エンターテインメント「GUNDAM SCRAMBLE in FUKUOKA」上演開始

「キャナルシティ博多」のサンプラザステージでは、4月24日(土)より、キャナルアクアパノラマ「GUNDAM SCRAMBLE in FUKUOKA」の上演が観覧無料で決定した。キャナルアクアパノラマは、約2,500インチ相当の施設壁面及びガラス面に投影する日本最大級の3Dプロジェクションマッピング映像設備と、コンサートホール並みの照明・音響設備、及びウォータースクリーンをはじめとする7種類の噴水を活用した「噴水×音楽×光×映像」の新感覚エンターテイメントだ。「もしも私たちの街にモビルスーツが現れたら……」という、ガンプラ、ガンダムファンなら誰しも一度は想像したことのある世界観をテーマに、福岡県や長崎県、大分県などの九州各地の街並みを舞台として、ほぼ原寸大で現れるモビルスーツたちが迫力のバトルを繰り広げる。また、ショーの終盤には、来場者が自身のスマートフォンを使ってバトルに参加し、どちらのモビルスーツを応援するかを選択、敵軍大将を倒すべく戦うことが可能。オリジナルモビルスーツの登場など、ほかでは見る事のできないオリジナル作品となっている。



©創通・サンライズ

©創通・サンライズ

作品名 GUNDAM SCRAMBLE in FUKUOKA(ガンダムスクランブル イン フクオカ) 公開日 2021年4月24日(土)~終了日未定 開催日時 2021年4月24日(土)、25日(日)・19:30/20:00/21:00 計3回(各回約12分)

2021年4月26日(月)~・19:30/20:30 計2回

※開催時間の詳細はHPにて随時告知。 会場 キャナルシティ博多 B1F サンプラザステージ 観覧料 無料



また、同施設内で営業中の「THE GUNDAM BASE FUKUOKA」(ガンダムベース福岡)にて、同作に登場する「ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ」のオリジナルカラーのガンプラ2種が、同日より販売される。