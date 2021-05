AIとDXの最先端を知る「ExaForum2021」(エクサフォーラム)の講演予定　エクサウィザーズ主催オンラインイベント5月18～19日

By ロボスタ編集部

AIを利活用したサービスによる社会課題解決に取り組む株式会社エクサウィザーズは、オンラインイベント「ExaForum2021」(エクサフォーラム)を2021年5月18日(火)と19日(水)の2日間開催する。

開催の挨拶は、エクサウィザーズの代表取締役社長 石山 洸氏とデジタル改革担当大臣 平井卓也氏が登場。

また注目の講演には、インテル社の元未来学者Steve Brown氏、元ブルームバーグ通信・中国経済専門記者Nina Xiang氏らが登壇する。

■動画 【5/18,19日開催!】ExaForum2021





講演ラインアップ

5月18日(火)

・11:00~12:00

「開催の挨拶」

石山 洸氏(株式会社エクサウィザーズ 代表取締役社長)

平井 卓也 氏(デジタル改革担当大臣)

・12:00~13:00

「複数の技術融合で起こる変化の津波」

Steve Brown 氏(多国籍企業専門コンサルタント / 未来学者)

・13:00~13:30

「脱炭素におけるAI活用~JERAが進める脱炭素DXとは~」

奥田 久栄 氏(株式会社JERA 副社長執行役員 経営企画本部長)

「Business Reality of DX in JERA」

サミ・ベンジャマ 氏(株式会社JERA 常務執行役員 Global Chief Information and Digital Officer)

・14:00~15:00

「日本のワクワクで世界に貢献する時代」

谷本 有香 氏(フォーブス ジャパン Web編集部 編集長)

・15:00~15:30

「グローバル企業に求められるデジタルシフトと多言語対応」

森山 真一 氏(Wovn Technologies株式会社 Marketing Department Marketing Manager)

・16:00~17:00

「人口減少期にすべきこと、すべきでないこと」

楠木 健 氏(一橋ビジネススクール教授)

・17:00-18:00

「妄想する頭、思考する手」

暦本 純一 氏(情報科学者 / 東京大学大学院情報学環教授)

・18:00~19:00

「日本初の自治体CDOが語る自治体DXにおけるAI活用と官民連携の取り組み」

菅原 直敏 氏(福島県磐梯町 日本初の自治体CDO / Public dots & Company取締役)



5月19日(水)

・14:00~15:00

「AIが引き起こす医療の歴史的変化」

Eric Topol 氏(スクリップス研究所ゲノミクス教授)

・15:00~16:00

「シチズン時計様の成功事例を聞く! AI導入プロジェクトのホントのところ!」

武笠 智昭 氏(シチズン時計株式会社 営業統括本部 オープンイノベーション部)

・16:00~17:00

「過去2年で状況激変 ~中国AIの今~」

Nina Xiang 氏(中国のベンチャーキャピタルとテクノロジーセクターの専門家)

・17:00~18:00

「現場に”定着”させるDXの進め方」

高野 俊行 氏(日揮ホールディングス㈱ サスティナビリティ協創部 顧客価値創造グループ プログラムマネージャー)

大植 択真(株式会社エクサウィザーズ 取締役)

・18:00~19:00

「2030年 日本の課題とチャンス」

Mauro Gullen 氏(米ウォートンスクール教授)