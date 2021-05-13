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AIとDXの最先端を知る「ExaForum2021」(エクサフォーラム)の講演予定　エクサウィザーズ主催オンラインイベント5月18～19日

2021年5月13日 By

AIを利活用したサービスによる社会課題解決に取り組む株式会社エクサウィザーズは、オンラインイベント「ExaForum2021」（エクサフォーラム）を2021年5月18日（火）と19日（水）の2日間開催する。

開催の挨拶は、エクサウィザーズの代表取締役社長 石山 洸氏とデジタル改革担当大臣 平井卓也氏が登場。
また注目の講演には、インテル社の元未来学者Steve Brown氏、元ブルームバーグ通信・中国経済専門記者Nina Xiang氏らが登壇する。

■動画 【5/18,19日開催！】ExaForum2021

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講演ラインアップ


5月18日（火）

・11:00~12:00
「開催の挨拶」
石山 洸氏（株式会社エクサウィザーズ 代表取締役社長）
平井 卓也 氏（デジタル改革担当大臣）

・12:00~13:00
「複数の技術融合で起こる変化の津波」
Steve Brown 氏（多国籍企業専門コンサルタント / 未来学者）

・13:00~13:30
「脱炭素におけるAI活用～JERAが進める脱炭素DXとは～」
奥田 久栄 氏（株式会社JERA 副社長執行役員 経営企画本部長）
「Business Reality of DX in JERA」
サミ・ベンジャマ 氏（株式会社JERA 常務執行役員 Global Chief Information and Digital Officer）

・14:00~15:00
「日本のワクワクで世界に貢献する時代」
谷本 有香 氏（フォーブス ジャパン Web編集部 編集長）

・15:00~15:30
「グローバル企業に求められるデジタルシフトと多言語対応」
森山 真一 氏（Wovn Technologies株式会社 Marketing Department Marketing Manager）

・16:00~17:00
「人口減少期にすべきこと、すべきでないこと」
楠木 健 氏（一橋ビジネススクール教授）

・17:00-18:00
「妄想する頭、思考する手」
暦本 純一 氏（情報科学者 / 東京大学大学院情報学環教授）

・18:00~19:00
「日本初の自治体CDOが語る自治体DXにおけるAI活用と官民連携の取り組み」
菅原 直敏 氏（福島県磐梯町 日本初の自治体CDO / Public dots & Company取締役）


5月19日（水）

・14:00~15:00
「AIが引き起こす医療の歴史的変化」
Eric Topol 氏（スクリップス研究所ゲノミクス教授）

・15:00~16:00
「シチズン時計様の成功事例を聞く！ AI導入プロジェクトのホントのところ！」
武笠 智昭 氏（シチズン時計株式会社 営業統括本部 オープンイノベーション部）

・16:00~17:00
「過去２年で状況激変　～中国AIの今～」
Nina Xiang 氏（中国のベンチャーキャピタルとテクノロジーセクターの専門家）

・17:00~18:00
「現場に”定着”させるDXの進め方」
高野 俊行 氏（日揮ホールディングス㈱ サスティナビリティ協創部 顧客価値創造グループ プログラムマネージャー）
大植 択真（株式会社エクサウィザーズ 取締役）

・18:00~19:00
「2030年　日本の課題とチャンス」
Mauro Gullen 氏（米ウォートンスクール教授）


【オンラインイベント 概要】
名称：ExaForum2021（エクサフォーラム）
開催日時：2021年5月18日（火）、19日（水）
※2日間のイベント終了後、1カ月間オンデマンド配信
参加費：無料
主催：株式会社エクサウィザーズ
ウェブサイト：https://event.exawizards.com/exaforum2021
参加申し込み：https://event.exawizards.com/exaforum2021/form
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