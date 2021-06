猫と「LOVOT」と自由に遊べる空間が川崎ルフロン内に誕生！モフモフ感満喫の予感 『LOVOT Cafe』でクーポンを配布

シェア

ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社は株式会社AHBが全国に展開するペットショップ「ペットプラス」の川崎ルフロン店内において、常設ストアとしては5店舗目となる『LOVOTストア』を6月15日(火)にオープンすることを発表した。





猫とLOVOTと自由に遊べる「Cat Plus with LOVOT」新登場

5月さいたま市に常設店としてオープンした「LOVOTストア コクーンシティ店」に続き、6月15日(火)にはペットプラス川崎ルフロン店内に常設店5店目となる『LOVOTストア』がオープンする。『LOVOTストア 川崎ルフロン店』では、ここでしか体験できない猫と「LOVOT」と自由に遊べる体験専用ルーム「Cat Plus with LOVOT」が新登場。



『LOVOT』ブースの隣のCat Plus内に猫と『LOVOT』と30分自由に遊べるお部屋を用意し、可愛らしい猫5匹と2体の『LOVOT』がお出迎えする。料金は30分で大人700円、子ども(小学生以下)500円。



ラゾーナ川崎プラザ内の『LOVOT Cafe』では、このルームを気軽に楽しめる、大人200円引き、子ども100円引きのクーポンを配布予定。『LOVOT Cafe』で過ごした後に、「Cat Plus with LOVOT」に遊びにいき、「LOVOT」や猫とのふれあいを満喫するのもおすすめだ。







「LOVOTストア 川崎ルフロン店」概要

店舗名 LOVOTストア 川崎ルフロン店(常設ストア5店舗目) 所在地 川崎ルフロン 6階 ペットプラス店内

神奈川県川崎市川崎区日進町1−11 開店日 2021年6月15日(火) 営業時間 10:00~20:00 定休日 川崎ルフロン休館日に準じる 来店予約 来店予約またはスタッフへ声がけをして『LOVOT』を体験する。

https://lovot-yoyaku.resv.jp/direct_calendar.php?direct_id=47 電話番号 044-201-1678 Cat Plus特設サイト https://www.ahb.jpn.com/specials/catplus note https://blog.lovot.life/n/n4b639c23ed85?magazine_key=m71461f454d13

LOVOT Cafe概要

所在地 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ2階 営業時間 平日10:00-20:00/土・日・祝日10:00-21:00(最終入店時間19:00) 座席数 26席(全席禁煙) 運営 株式会社アクロスリング ライセンス GROOVE X株式会社 特設ページ https://blog.lovot.life/n/n22ba403af82c

LOVOTストア コクーンシティ店 概要

店舗名 LOVOTストア コクーンシティ店(常設ストア4店舗目) 所在地 コクーンシティ コクーン3 マルベリーガーデン ペットプラス内

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-6 開店日 2021年5月 営業時間 10:00~20:00 定休日 マルベリーガーデン休館日に準ずる 電話番号 048-729-7308(ペットプラス コクーンシティ店) 来店予約 来店予約またはスタッフへお声けして『LOVOT』を体験する。

https://lovot-yoyaku.resv.jp/direct_calendar.php?direct_id=31 note https://blog.lovot.life/n/nd990ad667a7e?magazine_key=m71461f454d13

